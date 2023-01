Entulhos de casa demolida há cinco meses causam transtornos a moradores do bairro de Santa Cruz

Os entulhos de uma casa demolida pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), em agosto do ano passado, estão causando prejuízos para os vizinhos na Rua dos Passos, situada no bairro de Santa Cruz. Cinco meses após a demolição, as queixas vão desde infiltração após chuvas até infestação de ratos e insetos na localidade.

Segundo a Codesal, o imóvel foi demolido porque a construção apresentava problemas estruturais, como fissuras e corrosão de armaduras com o desprendimento do revestimento, que geravam potencial risco de desabamento, podendo atingir seus ocupantes.

O motorista Fábio Pain, 40, mora ao lado da casa derrubada e lembra que um funcionário da Codesal afirmou, após concluir o serviço, que a parte competente removeria os entulhos em breve. Meses depois de ninguém aparecer para cumprir o que havia sido prometido, apareceram as primeiras infiltrações na casa do motorista.

"Começou na parte de cima só com umas manchas, mas a parte de baixo da casa e a lateral da minha sala ficaram amareladas por conta da infiltração da água da chuva. No fim da lateral da casa, a parede ficou oca", relata Fábio.

Com o acúmulo da água da chuva sobre os entulhos, a infiltração ocorre porque toda a água é escoada para a estrutura da casa do motorista. Para solucionar a questão, Fábio já detectou que precisará de um reboco, mas, antes, será necessário que os entulhos sejam removidos.

Em busca de respostas, o motorista foi até a sede da Prefeitura em meados de dezembro. Lá, ele ouviu que a Codesal era a responsável pela demolição e por contatar a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) para o recolhimento dos escombros, e foi orientado a procurar as autoridades através do aplicativo Fala, Salvador.

"Fiquei acompanhando pelo aplicativo e ficou naquela situação de muita demora. Primeiro eles disseram que estava suspenso. Eu perguntei o porquê e não me informaram. Daí me passaram para a Limpurb para perguntar e eles me informaram pelo aplicativo que o entulho havia sido retirado", lembra.

No entanto, os destroços da casa ao lado ainda estavam no mesmo lugar. Fábio, então, decidiu ligar mais uma vez, no dia 6 de janeiro, para reportar o equívoco e descaso. Como nada foi feito, ele decidiu pedir ajuda a outras pessoas, porque, àquela altura, o problema tinha ficado maior.

Destroços da demolição continuam no local após cinco meses (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Fábio aponta que outros moradores começaram a reclamar de infestação de ratos e insetos na Rua dos Passos. Aranhas grandes e de cor marrom, que os locais acreditam serem perigosas, também foram vistas com frequência nas imediações, desde a demolição do imóvel.

Em nota, a Codesal afirmou que é um órgão de vistorias preventivas e não realiza coleta de entulho, que é de competência da Limpurb.

Já a Limpurb disse que a remoção dos escombros não é de sua competência, uma vez que tanto o imóvel quanto o terreno são áreas privadas.

Lamentando o descaso com a situação, o motorista Fábio Pain fez um apelo. "Nós acabamos de fazer uma reforma e [a falta de remoção dos entulhos] geraram um transtorno, um prejuízo, porque infelizmente vou ter que fazer novamente uma reforma na minha casa. Peço que resolvam essa questão para não dar problema na estrutura da minha casa e para resolver essa questão dos insetos, que é bem complicado, não só para mim, mas também para os vizinhos", finalizou.



*Com orientação da subeditora Fernanda Varela