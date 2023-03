Enviado de Bolsonaro tentou recuperar joias de Michelle a três dias do fim do mandato

Um enviado do então presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou reaver o conjunto de joias avaliado em R$ 16,5 milhões apreendido pela Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos (SP) no dia 28 de dezembro de 2022, três dias antes do fim do mandato. O conjunto foi um presente dado em outubro de 2022 a Michelle Bolsonaro por governantes da Arábia Saudita.

As joias – um colar, anel, relógio e um par brincos de diamantes da marca de luxo suíça Chopard – foram apreendidas em 26 de outubro de 2021 na mala de um integrante de uma comitiva do governo Bolsonaro que foi à Arábia Saudita, informa o g1.

O então ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, tentou recuperar as joias na data, mas sem sucesso. Os itens, então, permaneceram na alfândega da Receita Federal.

Na véspera do fim do mandato, a última tentativa. Um dia antes de Bolsonaro viajar para os Estados Unidos, onde permanece até hoje, o sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva foi enviado em voo oficial pelo gabinete de Bolsonaro ao Aeroporto de Guarulhos para pegar as joias.

"Isso aqui faz parte da passagem, não pode ter nada do [governo] antigo pro próximo. Tem que tirar tudo, tem que levar, não pode", argumentou o sargento com os servidores da Receita, que não aceitam a pressão.