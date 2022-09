Envolvidos em briga entre Bamor e TUI são presos novamente em Salvador

Dois integrantes das torcidas organizadas 'Bamor', do Bahia, e 'Imbatíveis', do Vitória, envolvidos na briga ocorrida no dia 4 de setembro deste ano, no bairro de São Caetano, em Salvador, foram presos novamente, na manhã desta quinta-feira (22), após recursos apresentados pelo Ministério Público estadual (MP-BA). Os mandados de prisão foram expedidos pelo Tribunal de Justiça na quarta (21),

Os homens haviam sido presos em flagrante na data do confronto por tentativa de homicídio, mas foram liberados em audiência de custódia, após o juízo negar o pedido de prisão preventiva formulado pela Polícia, ao qual o MP se manifestou favorável.

Foram acatados os argumentos do MP de que estão preenchidos todos os requisitos para a decretação da prisão, já que há indícios suficientes de autoria e de materialidade, inclusive imagens, das condutas atribuídas aos dois homens, de crime doloso contra a vida, com pena prevista superior a quatro anos.

Na decisão, o juiz substituto de 2º Grau Antônio Carlos Símaro considerou que a concessão da liberdade levaria perigo à sociedade e evidente perturbação à tranquilidade social. "A preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade e motivação (rivalidade entre torcidas) da conduta e, também, em razão da periculosidade evidenciada, considerando a brutalidade direcionada à vítima, totalmente indefesa", disse o magistrado.