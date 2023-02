Envolvidos em homicídio no circuito Osmar são presos pela polícia

Quatro envolvidos no homicídio de Marcos Souza Menezes, de 27 anos, ocorrido na madrugada de sexta (17), no circuito Osmar (Campo Grande) foram presos. A prisão aconteceu na noite de terça-feira (21), por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Dacro).

Segundo a Polícia Civil, a tecnologia do sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública foi determinante para a identificação e prisão dos suspeitos. Os quatro homens confessaram participação no homicídio. Agora, a polícia tenta localizar o autor do tiro que matou a vítima.

Foram apreendidos uma faca utilizada durante o crime, drogas e seis celulares roubados. Destes, três já tiveram os seus respectivos boletins de ocorrência identificados e serão restituídos aos seus proprietários.

O quarteto está custodiado em uma unidade policial da capital baiana e, após passar por exames de lesões corporais no Departamento de Polícia Técnica, ficará à disposição do Poder Judiciário.