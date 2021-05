Enxurrada Casa Preta III encerra programação com diversidade musical 

O projeto Enxurrada Casa Preta III finaliza as ações com diversidade musical, artística e de gênero, em um final de semana de shows exibidos nos canais do Youtube e Facebook da Casa Preta Espaço de Cultura. As apresentações acontecem dia nesta sexta (7), sábado (8) e domingo (9) e conectam a ancestralidade e a arte em três dias de reflexões sobre a folclorização, colonização, aculturação e desprezo pela história afro-ameríndia, em um retorno a todas contribuições, direitos básicos, lutas e referências das raízes que forjaram o país.

Na sexta, às 19h, a programação começa com protagonismo negro e feminino, com as ricas rimas que conectam poesias à perspectiva de cura, a narração falada e corpórea de situações cotidianas, com o Slam das Minas, grupo formado por mulheres nascidas e viventes de bairros periféricos de Salvador. Singa (São Caetano) e NegaFya (Sussuarana) trazem suas poesias protestos para refletir sobre corpos dissidentes através das experiências dos corpos negros e periféricos.

Em seguida, às 20h, o público tem encontro marcado com Cabokaji, banda premiada pelo Natura Musical para a produção do seu primeiro disco, bem como vencedora na categoria “Melhor Arranjo para Música com Letra” do 18° Festival de Música da Educadora FM, formada pelo trio soteropolitano Caboclo de Cobre, ISSA Ejigbo.

MC Coscarque se apresenta neste sábado (8), às 20h (divulgação)

Já no sábado, às 20h, o encontro será regado a um mergulho dançante pelas vertentes da música negra, periférica e diaspórica dos DJs Nai Kiese, Cabôco Experiência e MC Coscarque, que potencializa o show com rimas improvisadas, a influência no Hip Hop, cultura urbana e arte negra.

Quem fecha o festival e sintetiza a formação e resistências do povo brasileiro, no domingo , às 18h, é a banda Los Pesos, formada por Donna Liu, Mr. Dko e Dj Tau Brasil. Às 20h, o Coletivo Liliths e DiCerqueira , finalizam as apresentações.

A banda Los Pesos encerra evento às 18h, neste domingo (9) (divulgação)

O projeto é contemplado pelo Prêmio Anselmo Serrat de Linguagens Artísticas, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundo da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.



PROGRAMAÇÃO

Sexta (7) - 19h | Slam das minas / 20h Cabokaji e Tipo A

Sábado (8) - 20h | Dj Nai +Cabôco Experiência e Mc Coscarque

Domingo (9) - 18h | LOS PESOS / 20h - coletivo Lilliths e DICERQUEIRA