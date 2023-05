Enxurrada causa prejuízos em Parque São Cristóvão

Moradores e comerciantes foram surpreendidos por uma enxurrada que inundou casas e estabelecimentos comerciais no bairro de Parque São Cristóvão, neste domingo (14). Segundo eles, durante a chuva, que caía desde a madrugada, o nível da água subiu rapidamente no início da manhã, chegando a quatro metros. Foram necessários 15 minutos para alagar tudo.

De acordo com os moradores, a enxurrada estaria relacionada a barragem Ipiranga 1 situada no bairro vizinho de Fazenda Cassange. "Só a chuva não alaga isso assim. Com certeza o rio encheu e abriram as comportas. Eles sempre fazem isso quando chove. Esse problema aqui é antigo", declarou o aposentado Manoel Messias Silva Santos, 66 anos, que mora no local há 18 anos.

A situação pior aconteceu na Rua Professor Marcos Moreira Solter, que fica em uma região acidentada. Por volta das 6h30, os funcionários do Mercadinho MJ já preparavam para abrir o local quando água invadiu o local. "Estava chovendo, mas não tanto para acontecer isso. Em 15 minutos a água atingiu quatro metros. Perdemos tudo que estava na prateleiras de baixo: açúcar, farinha, biscoitos, sabonetes. Muitas mercadores chegaram ontem! Dois freezers queimaram. Com tudo, tivemos um prejuízo acima de R$ 40 mil", contou o repositor Vinícius Jesus Ribeiro, 20, enquanto fazia a limpeza do mercadinho.

O nível da água baixou pouco depois das 9h. Vídeos gravado pelos próprios moradores mostram alguns deles ilhados. Somente quando a situação começou a normalizar, que algumas pessoas começam a sair para ver os estragos. Altamira de Jesus dos Santos, 60, foi uma das que teve prejuízo. A água invadiu a sua loja de confecção.

"Perdi todas as minhas roupas. Estragaram blusas, saias, vestidos, um balcão e uma prateleira não prestam mais. Pra repôr tudo, vou gastar uns R$ 3 mil. Moro aqui a 30 anos, sou uma das mais antigas, e sempre que liberam água da barragem acontece isso", disse ela, revoltada.

Quando comprou a casa há mais de um ano, a aposentada Júlia dos Santos, 71, não imagina que teria esse desgosto. "Eu e meu marido viemos pra cá em busca de tranquilidade, mas toda vez que chove é esse inferno! A água invadiu a minha casa e destruiu cama box, geladeira e fogão. Nada presta. Não aguento mais comprar as coisas e ter que gastar dinheiro novamente. Tem coisa que perdi que ainda estou pagando. Se eu soubesse que seria desse jeito, nunca teria colocado meus pés aqui. Meu sonho é sair daqui o mais rápido possível!"' disse.

A reportagem procurou a Embasa, responsável pela administração da barragem Ipiranga 1, e a empresa afirmou que não é responsável pela rede de drenagem pluvial, responsável por escoar a água de chuva, e afirmou que quem constrói a rede e dá manutenção é a Prefeitura. A reportagem questionou ainda especificamente sobre a administração da barragem, mas não houve uma resposta até a publicação da matéria.