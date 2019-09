Enzimas são aliadas nos tratamentos estéticos

Elas estão com tudo e em tudo. Na indústria alimentícia, cosmética, na medicina. Com o poder natural de aumentar a velocidade das reações, as enzimas se tornaram também aliadas nos tratamentos estéticos – principalmente para quem quer se ver livre daquela gordurinha localizada indesejável, flacidez, estrias ou até mesmo para a queda de cabelo. E a técnica tem nome e tem se popularizado cada vez mais entre os pacientes que querem se sentir bem com o seu corpo: a intradermoterapia, tratamento que consiste em aplicações do que existe de mais moderno em enzimas.

Gracyanne Barbosa, a apresentadora Mariana Goldfarb e a atriz Cláudia Raia são só algumas das celebridades que aderiram à intradermoterapia. Para se ter uma ideia do ‘boom’ deste tipo de tratamento, entre os procedimentos mais procurados na Emagresee Emagrecimento e Estética de Ondina estão o de emagrecimento e gordura localizada (criolipólise, enzimas lipolíticas, hidrolipo não-aspirativa), rejuvenescimento facial por meio de botox e métodos contra a flacidez corporal e facial com aplicação de radiofrequência e enzimas.

Recepção da Emagresee Ondina: conforto (Foto: divulgação)

A unidade localizada na Rua Macapá, 313, Ondina, integra uma rede de franquias que conta com 150 clínicas em todo o país. A maior parte dos pacientes é formada por mulheres entre 30 e 55 anos. “A gente têm muitas pacientes que chegaram num quadro depressivo, de tomar remédios, por alguma condição do corpo que as incomodava. Com tranquilidade e o tratamento adequado, definido e realizado por nossa equipe multidisciplinar, a gente conseguiu reverter o quadro, ajudou a resgatar a autoestima da pessoa. Hoje são amigas que não saem da clínica, sempre estão aqui fazendo uma limpeza de pele ou algo do tipo”, afirma a fisioterapeuta responsável e sócia da clinica, Gizele Varela.

A intradermoterapia é um procedimento minimamente invasivo, já que é aplicado na derme, como explica Gizele: “Quando os pacientes chegam aqui na clínica, passam por uma avaliação. Nos casos de gordura localizada, examinamos o tipo de gordura e o diâmetro e definimos que profissionais serão envolvidos. Os tratamentos duram, em média, de 1 a 10 semanas, no caso das enzimas, e os pacientes voltam uma vez por semana. A intensificação do resultado se dá com acompanhamento nutricional e atividade física”. A depender do caso, os resultados começam a ser bem perceptíveis a partir da quinta aplicação.

“O primeiro passo é procurar, fazer um acompanhamento, um protocolo e ver de que forma a enzimas podem atuar. Temos fisioterapeutas, nutricionistas, biomédica, esteticistas e estamos contratando um psicólogo para compor a equipe. A ideia é atender a pessoa em todas as necessidades, a fim que ela se sinta acolhida”, completa Gizele. A Emagresee Ondina oferece avaliação personalizada gratuita, realizada por sua equipe multidisciplinar, que orienta e direciona o paciente para o melhor tratamento.Os valores variam de acordo com o procedimento e a clínica oferece excelentes condições de pagamento.

Qual o segredo?

Foram as enzimas lipolíticas que resolveram de uma vez por todas a flacidez e gordura localizada no abdômen que incomodavam a universitária Paula Loureiro, 29 anos. “Estava insatisfeita com determinados locais do meu corpo. O tratamento indicado pela profissional foi bastante eficaz. O resultado é bem nítido. Alimentação equilibrada e exercícios físicos caminham juntos com o tratamento”, conta.

O público masculino também tem sido atraído pelos resultados das enzimas em tratamento estéticos. O engenheiro de Instrumentação e Automação Darlan Amorim, 34, chegou à Emagresee em busca de uma solução para calvície. “Faço o tratamento capilar utilizando as enzimas desde o mês de maio, a cada 21 dias. O resultado superou minhas expectativas, já melhorou bastante a calvície. Tinha entradas bem acentuadas praticamente sem pêlos. Hoje já está bastante cheio e com vários pêlos novos ainda nascendo”.

Para a biomédica da clínica, Juliana Lo Bianco, o mais importante para obter os resultados positivos é seguir todas as etapas do tratamento da consulta até o procedimento: “Mesmo sendo pouco ou nada invasivos, todos os tratamentos estéticos exigem conhecimento para que a saúde dos clientes não seja prejudicada de alguma forma”, acrescenta a especialista.





CINCO COISAS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A INTRADERMOTERAPIA

1. Sem anestesia: as aplicações à base de enzimas lipolíticas são feitas na camada subcutânea da pele.

2. Os tratamentos duram, em média, de 1 a 10 semanas, mas a depender do caso, os resultados já começam a ser bem visíveis a partir da 5ª semana. O número de aplicações pode variar de 5 a 10.

3. A intensificação do resultado se dá com acompanhamento nutricional e atividade física. Um outro diferencial está no uso de equipamentos que auxiliam o tratamento como, por exemplo, os aparelhos de lipocavitação.

4. Restrições: lactantes, pessoas com problemas cardíacos, gestantes, pessoas com problemas de pele e diabetes não podem fazer uso de tratamentos com enzimas.

5. O sucesso do tratamento depende da aplicação correta da enzima. Biomédicos habilitados na área com o devido reconhecimento do Conselho Federal e Regional de Biomedicina e com pós-graduação em Biomedicina Estética são os profissionais capacitados para realizar este tipo de procedimento.

