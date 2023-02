Enzo Celulari mostra bastidores do nascimento do filho de Claudia Raia

Claudia Raia deu à luz ao seu filho com Jarbas Homem de Mello no sábado (11). Nas redes sociais, Enzo Celulari, filho mais velho de Claudia, mostrou os bastidores do nascimento de Luca.

Enzo é fruto do relacionamento da atriz com Edson Celulari. O ex-marido de Claudia, inclusive, deixou um comentário na publicação.

No Instagram, o jovem de 25 anos postou fotos do momento do parto. Nas imagens, ele aparece segurando o irmão e, ao fundo, a mãe surge sorrindo. Registros do quarto do hospital e até da soneca de Luca também foram compartilhados.

Na legenda, ele celebrou: "A maior bênção desse mundo. Seja bem-vindo, Luca. Nós te amamos muito".

Edson Celulari comenta nascimento do filho de Claudia Raia

Edson Celulari teve dois filhos com Claudia Raia: Enzo e Sophia. Os dois foram casados por 17 anos e anunciaram a separação em 2010.

No post de Enzo, o artista comentou: "Viva o Luca! Seja bem-vindo. Parabéns, Sophia e Enzo pelo irmãozinho. Parabéns, Claudia e Jarbas. Que Deus abençoe o Luca".

Edson é casado com Karin Roepke desde 2017. Em fevereiro de 2022, o casal teve sua primeira filha: Chiara.