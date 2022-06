Episódio da terceira temporada de 'The Boys' é censurado em quatro países

A série de sucesso do Amazon Prime Video, The Boys, teve um episódio censurado em quatro países, segundo o showrunner Eric Kripke, que fez a revelação durante uma entrevista para o portal SensaCine.



A censura aconteceu no episódio Herogasm, que será liberado nesta sexta-feira, 24, na plataforma, que apresenta um episódio da série a cada sexta, até o dia 8 de julho. Eric contou ao portal que foi preciso editar o episódio em alguns lugares do mundo por conta das cenas mais explícitas.



Não que tais cenas já não fossem de conhecimento do público que acompanha a história desde a HQ. "Aqueles fãs que conheciam os quadrinhos, o primeiro comentário que saía de suas bocas era nos desafiar a fazer o Herogasm. Desafio aceito! Fizemos as coisas de forma muito realista, é bem explícito", declarou.



Nos quadrinhos, os heróis se infiltram em uma festa patrocinada pela Vought, em que os participantes passam o tempo nas férias fazendo sexo. Nas telas, apesar dos cortes, a história se manteve fiel ao roteiro do papel.



Herogasm é o antepenúltimo episódio de The Boys, que encerra a temporada no dia 8 de julho. Para promover a season finale, a Amazon Prime Video vai fazer um evento em São Paulo entre os dias 4 e 7 de julho com presença do criador da série e parte do elenco. Os nomes ainda não foram revelados.