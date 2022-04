Equador pode perder vaga na Copa por ter usado jogador colombiano

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Catar acabaram há quase um mês, mas uma polêmica pode mudar os rumos da competição. O Equador, que conseguiu a vaga no Mundial ao ficar com a 4ª colocação, teria usado um jogador colombiano durante o torneio classificatório.

O jornal Marca divulgou nesta segunda-feira (26) que um julgamento determinou que o lateral-direito Byron Castillo, que atuou diversas vezes pela La Tri, nasceu em Tumaco, uma cidade da região de Nariño, na Colômbia - e não no município de Playas, no Equador, de onde ele alegaria ser.

Acaba de terminar un juicio en Ecuador, donde se han mostrado pruebas de que el jugador Byron Castillo, quien estuvo en varios convocado en varias fechas de eliminatorias por Gustavo Alfaro, es colombiano.



Propiamente nacido en Tumaco, Nariño.



Actualmente milita en el Barcelona pic.twitter.com/ZjIOtQUqPe — Sebastián Bejarano (@sebabejag) April 26, 2022

O jogador esteve em campo em oito jogos do Equador pelas Eliminatórias, contra Paraguai (duas vezes), Chile (duas vezes), Uruguai, Bolívia, Venezuela e Argentina.

Existem vários cenários que podem acontecer com a seleção do técnico Gustavo Alfaro e sua participação na Copa do Mundo do Catar, que começa no dia 21 de novembro. É possível que o Equador perca os pontos conquistados nos jogos em que Byron atuou, e a pontuação seja entregue aos rivais. Assim, o Chile seria o maior beneficiado - sairia da 7ª posição para a 4ª.

O caso, porém, deve ser tratado por advogados da Conmebol e Fifa, e pode ser levado ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), segundo o Marca.

Pelo lado do Equador, é possível argumentar que Byron Castillo sempre jogou e morou no país, o que poderia o tornar naturalizado - embora, de acordo com o jornal, não exista tal documento.

O lateral-direito, de 23 anos, começou nas categorias de base do Norte América, mas não atuou na equipe principal. Estreou no profissional pelo Deportivo Azogues, e ainda passou por Aucas até chegar ao Barcelona de Guayaquil, onde está desde 2017. No mês passado, o Santos abriu negociação para contratar o atleta, mas a primeira proposta foi rejeitada.

De acordo com o sorteio da Copa do Mundo, o Equador está no Grupo A, o mesmo do Catar, Holanda e Senegal. A estreia da equipe está marcada para o dia 21 de novembro, às 13h (de Brasília), contra os anfitriões, no estádio Al Bayt.