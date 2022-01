Equipamentos culturais começam a exigir comprovante de vacinação em Salvador

Os equipamentos culturais administrados pela Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) vão exigir a apresentação do comprovante de vacinação contra covid-19 a partir desta terça-feira (11). A medida vale para o acesso à Cidade da Música da Bahia, Casa do Carnaval, Casa do Rio Vermelho e os espaços Pierre Verger da Fotografia Baiana e o Carybé de Artes.

Os adultos precisam comprovar ter recebido, no mínimo, as duas doses da vacina ou dose única, a depender do imunizante utilizado. Já os adolescentes deverão comprovar, no mínimo, ter recebido a primeira dose contra o coronavírus. Será exigido o cartão de vacinação físico ou digital (ConectSUS ou Carteira de Vacinação Digital, por exemplo). Apenas crianças e adolescentes até 16 anos vão poder acessar os locais, sem precisar do comprovante.

O uso de máscaras de proteção facial para ingresso e permanência nas dependências dos espaços culturais continua obrigatório, inclusive aos que apresentarem comprovante de vacinação. Os locais também possuem totens de álcool em gel para higienização das mãos.

Os espaços Cidade da Música da Bahia (Comércio), Casa do Carnaval (Praça da Sé) e Casa do Rio Vermelho (Rio Vermelho) funcionam de terça a domingo, das 10h às 18h, com entrada até as 17h. No caso da Cidade da Música, é necessário fazer o agendamento da visita pelo site cidadedamusicadabahia. com. br .

Já os Espaços Pierre Verger de Fotografia e Carybé de Artes, ambos na Barra, operam de quarta a segunda-feira, de 10h às 18h, também com entrada até as 17h. Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia), com benefício da metade do valor aplicado estudantes, idosos e residentes em Salvador mediante comprovação de residência. Às quartas-feiras, a entrada é gratuita (exceto na Cidade da Música).