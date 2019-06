Equipe da Record TV é ameaçada durante transmissão ao vivo: 'vou matar vocês tudo'

Foto: TV Vitória/Record TV

Uma equipe de reportagem da Record TV do Espírito Santo foi ameaçada de morte por criminosos em Vitória.

A ação ocorreu durante a exibição do programa Cidade Alerta Espírito Santo, da TV Vitória/Record TV, na noite dessa quinta-feira (30).

O repórter Waslley Leite e o cinegrafista Patrick Loureiro estavam no bairro Santos Dumont para falar sobre uma operação que acontecia no local quando foram ameaçados por volta de 18h51, ao vivo.

Um carro prata se aproxima e um dos homens grita: "eu vou matar vocês tudo. Sai, sai! Desliga a câmera", grita um homem que não aparece nas imagens. A transmissão é interrompida, voltando ao estúdio. Assista.

Superintendente de conteúdo da Rede Vitória, Alexandre Carvalho disse que o repórter e cinegrafista registraram um boletim de ocorrência. Eles não ficaram feridos.

"Eles foram para a delegacia logo após o ocorrido e estão bem. Estavam no bairro para verificar se havia alguma novidade sobre a operação policial, quando uma pessoa que estava no banco do carona já chegou ameaçando. Nada de mais grave aconteceu. Não é possível que uma pessoa seja ameaçada dessa forma. Vamos cobrar um posicionamento das autoridades ", comentou Carvalho.