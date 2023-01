Equipe da TV Record é agredida durante reportagem em Salvador

Uma repórter, um cinegrafista e auxiliar da TV Record Bahia foram agredidos na manhã desta segunda-feira (16) durante o trabalho. O grupo reportava a morte de um motociclista em um acidente ocorrido na Avenida Orlando Gomes, quando homens se aproximaram e iniciaram as agressões contra a equipe. Os agressores seriam familiares da vítima, e acompanhavam o desfecho do acidente.

A ação violenta foi gravada e divulgada pelo cinegrafista da TV Bahia, Joselito Gomes, que também trabalhava no local.

Nas imagens, dois homens se dirigem à equipe e imediatamente iniciam as agressões. A repórter Tarsilla Alvarindo chegou a ser atingida com um soco. O cinegrafista George Brito e o auxiliar Marcos Oliveira também foram agredidos com socos. As imagens também mostram Alvarindo tentando por fim à confusão, mas sem sucesso.

"Eu fui agredida agora há pouco durante um link. Inicialmente um familiar me pediu que a gente não filmasse, não mostrasse ninguém. Eu respeitei aquele momento. Conversei com ele, disse que a gente não filmaria de perto, como eu fiz. Entramos de longe. Falei que tinha acontecido um acidente e que um homem foi a óbito. Quando já tínhamos acabando, dois homens abordaram a nossa equipe. um deles me deu um soco no rosto. Eu estou sentindo aqui essa parte do rosto", desabafou a repórter nos stories do Instagram instantes após as agressões.

O caso foi registrado na 12ª Delegacia Territorial de Itapuã. Os agressores foram levados para a delegacia.

Veja o momento em que os homens atacam a equipe: