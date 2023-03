Equipe de engenharia da Ufba apresenta em Salvador, projeto vice-campeão em competição mundial

Após garantir o segundo lugar em uma competição mundial de aviação, a equipe de aerodesign da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Axé Fly, realizou uma apresentação para mostrar a aeronave - construída por eles - que proporcionou a posição no pódio. A exposição aconteceu nesta quarta-feira (22), na Escola Politécnica da Ufba, como parte da programação da Semana de Arte, Cultura e Tecnologia (Poli-ACTA).

A Poli-ACTA ocorre anualmente na Escola Politécnica da Ufba e tem duração de quatro semanas. Neste período, os alunos, professores e colaboradores se reúnem para conhecer e apresentar trabalhos científicos, palestras e produções culturais produzidos pelos alunos das engenharias da Ufba. Hoje, em sua terceira semana, foi apresentado o novo currículo do curso de engenharia mecânica, pelo coordenador Bruno Diniz da Cunha.

A convite do coordenador, os alunos que formam o Axé Fly compareceram para mostrar o avião que levaram para a fase mundial da competição SAE Aerodesign East, que ocorreu entre os dias 10 e 12 deste mês, na Flórida, nos Estados Unidos. O avião construído pela equipe pesa cerca de 8kg, mede 5m e meio, de uma ponta da asa a outra e suporta uma carga de aproximadamente 13kg.

Todos os 15 integrantes da Axé Fly trabalharam na construção do avião vice-campeão mundial (Foto: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO)

O objetivo da competição era criar uma aeronave que suportasse o máximo de peso possível e atendesse às especificações exigidas pela comissão julgadora. Por isso, os padrões são considerados desafiantes. Mas com muito esforço e trabalho em equipe, o grupo conseguiu superar o problema proposto, como descreve um de seus integrantes, o estudante Thiago Fascio Barbosa, 22 anos.

“Foi uma emoção muito grande conquistar o segundo lugar do mundial. Parecia um sonho muito distante para todos nós, mas conseguimos, com apenas quatro meses de projeto - nós nos classificamos para o mundial em novembro, as equipes de lá já iniciaram desde setembro de 2022 - e tendo que conciliar com organizar uma viagem internacional, tirar visto e conseguir apoio financeiro. Espero que, com a apresentação de hoje, tenhamos mostrado aos nossos professores, colegas, e comunidade universitária, o enorme potencial que a Ufba tem”, celebrou Thiago.

A conquista mundial só foi possível porque a equipe conquistou o primeiro lugar geral na competição SAE Brasil Aerodesign, realizada no Brasil, em novembro do ano passado. “Acredito que conseguimos evidenciar a seriedade e complexidade do projeto, que agrega bastante nas carreiras dos futuros engenheiros brasileiros”, ressaltou Thiago.