Equipe de Erasmo Carlos atualiza estado de saúde do cantor após fake news

O cantor Erasmo Carlos continua internado no hospital Barra D'or, no Rio de Janeiro. Boatos circularam nas redes sociais no fim de semana de que o artista teria morrido no domingo (30), mas a informação foi negada pela assessoria do famoso. "Erasmo continua se recuperando conforme o esperado", disse.

O estado de saúde continua delicado, porém, estável. Erasmo entrou na unidade hospitalar para tratar uma síndrome edemigênica. Ao Gshow, a ascom alegou que pode ocorrer alta nos próximos dias.

"O Hospital Barra D'Or informa que o paciente Erasmo Esteves encontra-se internado com quadro de síndrome edemigênica, sendo submetido a exames complementares e ajuste terapêutico. No momento admitido no quarto, com quadro clínico estável, acordado, lúcido e com previsão de alta nos próximos dias", informou o hospital.