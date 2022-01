Equipe de Eslovênia nega racismo contra Natália, do BBB 22

Embora a formação do segundo paredão do BBB tenha dado o que falar, instantes antes do programa ir ao vivo no domingo (31), outra atitude na casa chamou ainda mais atenção dos internautas. O público percebeu que Laís, Eslovênia e Bárbara teriam imitado um macaco enquanto conversavam sobre Natália. A sister estava no banheiro e ouviu que seria o alvo da semana.

Procurada pelo colunista Leo Dias, a equipe de Eslovênia rebateu as acusações de racismo.

“Quem assistiu ao vídeo sem cortes entende com clareza o que de fato aconteceu. Eslovênia estava conversando no banheiro com as participantes Bárbara, Laís e Maria quando foi ventilada a possibilidade de votação para indicar Natália ao paredão. Após Eslovênia manifestar seu voto, percebeu-se que a Natália estava fazendo uso da cabine – situação embaraçosa para elas, com a possibilidade da participante ter escutado o anúncio do voto de quem ali estava. Envergonhada, Bárbara sai correndo em direção à sala de uma forma atrapalhada e engraçada, arrancando sorrisos das demais participantes, é quando Eslovênia entra na brincadeira e tenta copiar a amiga na sua corrida atrapalhada. A brincadeira entre elas não se refere à participante Natália, mas sim à situação constrangedora que acabaram de passar", diz pronunciamento.

"Entendemos a emoção das torcidas mais acaloradas, mas é importante ressaltar que não serão admitidas abordagens que ultrapassem o limite da liberdade de expressão, que insinuem que Eslô cometeu ato ilícito ou que violem a honra da participante”, finalizou a equipe.

A participante, entretanto, já foi acusada de praticar transfobia para com Linn da Quebrada. A pernambucana já errou o pronome de Linn ao menos quatro vezes ao longo da edição, sendo corrigida por Linn repetidamente.

O perfil de Eslovênia no Twitter chegou a se manifestar, dizendo que ela estava falando com os meninos da última vez.

Lina já tinha alertado em outra festa, dizendo “amiga, não dá mais pra ficar errado, já deu tempo” e a colega pediu desculpas: “Eu fiz sem querer, sem perceber”.