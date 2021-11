Equipe de polo aquático da Sudesb faz vaquinha para disputar campeonato em SP

A Escolinha de Polo Aquático da Superintendência de Desportos da Bahia (Sudesb) está realizando uma vaquinha virtual para arrecadar fundos que vão custear uma viagem da equipe rumo a Bauru, em São Paulo, onde acontece o campeonato HaBaWaBa Brasil. A competição reúne equipes sub-13 (nascidos até 2008) de todo o país e acontece entre os dias 8 e 12 de dezembro.



Por se tratar de um projeto social, o time Polo Sudesb já tem garantidas as despesas de hospedagem, alimentação e taxa de inscrição, mas o grupo busca apoio financeiro para bancar o deslocamento da equipe, de ônibus, até a cidade no interior paulista. A meta é chegar até os R$ 52 mil até o dia 1º de dezembro. Neste momento, já foram arrecadados pouco menos de R$ 4.800.

Criado em 2011, na Itália, o festival HaBaWaBa já rodou por outros países e regiões do mundo, como Espanha, Grécia, América do Norte e Ásia. Em 2020, chegou ao Brasil, onde é realizado anualmente. A equipe Bauru, por exemplo, integra as competições desde a fundação do campeonato.

Veja como ajudar a equipe Polo Sudesb

Link da vaquinha virtual - http://vaka.me/2511935

Pix (Ivã Augusto Fedulo) - 82850585572