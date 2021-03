Equipe de Sarah se posiciona sobre polêmica: "Simpatizar e apoiar tem significados distintos"

Após Sarah Andrade, do BBB 21, afirmar que gostava do presidente Jair Bolsonaro na manhã desta sexta-feira (5), a assessoria da sister se pronunciou sobre o movimento que surgiu na internet visando o 'cancelamento' virtual da participante.

A equipe de Sarah ressaltou que simpatizar com o político não significa que ela apoie tudo que ele faz.

"Vale destacar que simpatizar e apoiar são palavras com significados distintos. Quanto a tudo isso, só podemos lamentar sobre a cultura do cancelamento e refletir como temos muito a melhorar como sociedade", afirma a equipe de Sarah, em nota enviada à jornalista Fábia Oliveira, do jornal 'O Dia'.

"Assim como o Lucas foi cancelado dentro da casa pela maioria dos participantes, por conta de alguns de seus comportamentos que não o definem como ser humano, o mesmo está acontecendo agora com a Sarah. Muitos telespectadores estão cancelando a participante do programa pelo fato dela simpatizar ou não com alguém."

A assessoria também afirmou que o cancelamento é um direito das pessoas, mas lembrou que essas mesmas pessoas têm que ter "responsabilidade com as palavras empregadas e respeito com ideias contrárias às nossas".

Entenda o caso

Durante conversa no Quarto Colorido do Big Brother Brasil 21, Sarah, João, Gil, Fiuk, Thaís e Viih teorizaram sobre o que pode estar acontecendo do lado de fora da casa. No bate-papo, Sarah tocou no assunto de política e disse que gosta do presidente, Jair Bolsonaro.

"Será que alguém morreu?", questionou João. O grupo ficou surpreso com a pergunta do brother e se divertiu. "Impeachment de algum presidente, de algum país?", sugeriu Sarah. "Não do nosso, eu gosto dele!", completou a sister.

Há alguns dias, Sarah já havia revelado que seguia Bolsonaro nas redes sociais, mas que deixou de seguir antes de entrar no reality. O motivo foi ter visto que uma participante que teve o nome vazado foi "cancelada" por seguir o presidente. "Eu gostava de ver o que era postado. Aí, eu vi e: 'Ui! Vou parar de seguir", disse a brasiliense.