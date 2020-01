Equipe sub-23 do Bahia empata jogo-treino com o Jacobina

Em mais um jogo-treino realizado na pré-temporada, o chamado time de transição do Bahia ficou no empate com o Jacobina. A partida aconteceu neste domingo (12), dentro do CT Evartisto de Macedo e acabou em 0x0.

O time do treinador Dado Cavalcanti atuou com Fernando; Lepo, Ignácio, Anderson e Mayk (Lucas Rodrigues); Edson (Paulinho), Caio Mello (Cristiano) e Ramon (Luciano Buiu); Gustavo (Régis), Gabriel Esteves (Alesson) e Saldanha (Caíque).

Alguns jogadores que devem ser aproveitados por Dado Cavalcanti não estiveram no campo do Evaristão ontem: casos de Yuri, Arthur Rezende e Fessin.

Antes de enfrentar o Jacobina, o time de Dado jogou contra um combinado de atletas e ex-atletas por 3x0, no Fazendão - mesmo lugar onde bateu o Bahia de Feira por 1x0, mesmo placar do triunfo contra o Retrô-PE.

Após o empate, o elenco ganhou uma folga e volta ao batente amanhã para seguir a preparação até a estreia no Campeonato Baiano. O tricolor estreia contra a Juazeirense, no dia 22 de janeiro, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

* Sob a supervisão do editor Herbem Gramacho.