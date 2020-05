Equipes do Campeonato Inglês vão voltar aos treinos nesta terça

Os clubes da Premier League vão voltar aos treinos nesta terça-feira (19). A decisão foi tomada nesta segunda-feira (18), durante videoconferência entre os representantes das equipes e é um passo importante para que o retorno do futebol na Inglaterra.

A decisão de voltar aos treinos contou com o apoio de jogadores, médicos, autoridades inglesas e consultores independentes.

"A saúde e o bem-estar de todos os participantes são as prioridades da Premier League, e o retorno seguro aos treinamentos é um processo com um passo de cada vez", declarou a liga inglesa em nota.

Apesar da liberação para o retorno aos treinos, os atletas vão ter que cumprir protocolo de saúde. As medidas incluem regras de distanciamento, o que proíbe o contato físico durante as atividades.

A ideia é a de que o Campeonato Inglês seja retomado na segunda quizena de junho. O próprio governo do país já liberou o retorno do esporte, mas fez algumas exigências, como a transmissão dos jogos em tv aberta ou internet - já que as partidas terão portões fechados -, e maior investimento na formação de atletas.

"Tive conversas muito produtivas na quinta-feira com a federação (FA), a liga de futebol (EFL) e a Premier League. Trabalhamos duro para tentar voltar. Estamos progredindo de maneira satisfatória", explicou Oliver Dowden, secretário de Esporte da Inglaterra.