Equipes serão investigadas em Serra Leoa após goleada de 95 a 0 na segunda divisão

No último fim de semana, 187 gols foram marcados em apenas duas partidas da segunda divisão do Campeonato de Serra Leoa: 95 a 0 do Kahula Rangers sobre o Lumbenbu United e 91 a 1 do Gulf FC diante do Koquima Lebanon. Após os confrontos, a Federação de Futebol de Serra Leoa (SLFA) comunicou ao público a abertura de investigações a respeito de placares suspeitos.

Segundo a nota divulgada pela entidade, as partidas foram realizadas pela "Super 10 Eastern Regional", que será investigada junto com os árbitros envolvidos nos dois jogos, todos os jogadores e as respectivas comissões técnicas.

A SLFA reforçou sua tolerância zero diante manipulação de partidas ou resultados. "A SLFA gostaria de informar o público geral que abriu uma investigação oficial sobre o resultado das referidas partidas. Em conformidade com as regras da Fifa e da CAF contra manipulação de partidas ou qualquer coisa do tipo, a SLFA reforça sua tolerância zero diante do tema. O público em geral está, portanto, assegurado de que o referido assunto será completamente investigado e qualquer pessoa considerada culpada enfrentará toda a força da lei", afirma a entidade.

One of the 187 record-breaking goals scored in Sierra Leone's second-tier league for playoffs to the Premier League.



Kahunla FC defeated Lumbebu United 95-0, and Gulf FC scored 91 goals against Koquima Lebanon who only managed to score a single goal.#FreetownStories pic.twitter.com/4vPcwvQMPu — Amadu Lamrana Bah (@LamranaAmadu) July 5, 2022

As equipes que venceram seus jogos brigavam pelo acesso e estavam com o mesmo número de pontos chegando para a rodada. Para garantir a classificação para a próxima fase da competição, precisavam se superar no saldo de gols.

Apenas uma goleada maior foi registrada na história do futebol, além dos dois placares deste fim de semana. Em 2002, em Madagascar, o AS Adema venceu o Olympique l'Emyrne por 149 a 0. Na ocasião, o placar foi possível por conta de um protesto do técnico da equipe perdedora, que mandou seus jogadores marcarem gols contra em seguida, devido a sua revolta com a arbitragem.