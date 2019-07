'Era um adolescente racista, homofóbico e machista', diz Porchat

O humorista Fábio Porchat contou que sempre sofreu bullying na escola e disse que, por conta disso, abusava dos preconceitos no período. Em entrevista ao Conversa com Bial desta quarta-feira (24), ele disse que era chamado de "viadinho" pelo colegas. “Sempre sofri muito bullying de ‘viadinho’. Até hoje. Mas, quando você é criança, é a pior coisa que pode acontecer no mundo", lembrou.

"Depois de adulto entendi que ser gay não é problema de caráter. Eu era horrível. Lógico que eu era um adolescente racista, homofóbico, machista, contava piadas racistas das piores. É importante que a gente perceba que acabou. Era bom pra mim, pra você, homem branco, hetero. Para o resto da população, era uma merda”, afirmou Porchat.

(Foto: Reprodução/ TV Globo)

O humorista, que estreia o programa Que História É Essa, no GNT, no próximo dia 6, falou um pouco sobre a produção, e confessou que no início da carreira chegou a pedir dicas a Marília Gabriela, Jô Soares, Luciana Gimenez e Luciana Huck sobre como é estar à frente de um programa de TV. “Eu adoro contar e ouvir histórias. No fundo, todo mundo tem uma história boa para contar e comecei a perceber que famosos e anônimos têm histórias ótimas, interessantíssimas".