'Era um excelente pai e marido', diz familiar de PM morto em assalto a ônibus

O corpo do policial militar reformado, soldado Milton de Sousa Silva, 55 anos, vítima de assalto a ônibus na última segunda-feira (27), na Avenida Aliomar Baleeiro, em Cajazeiras, foi velado e sepultado nesta quarta-feira (29), no Cemitério do Campo Santo, em Salvador.

“Milton era um excelente pai e marido, era também um homem muito trabalhador, apesar de estar reformado. Nossa família não tinha motivos para reclamar dele”, disse um familiar do PM.

O policial foi alvejado por criminosos no interior do coletivo que fazia linha Paripe/Aeroporto. Vestidos de branco, em ato simbolizando a paz, os familiares e amigos seguiram o cortejo com o corpo do soldado por volta das 10h.

Um dos familiares do PM, que não quis se identificar, revelou, bastante emocionado, que Milton deixa esposa e um casal de filhos do atual casamento. Ele possui outros dois filhos de um relacionamento anterior.

"Fazia um tempo que eu não o via, nós não morávamos muito próximo. Mas, quando eu fiquei sabendo, vim dar esse último adeus para ele. Toda a família está muito abalada. A relação que ele tinha com a família era a melhor possível, ele era um homem muito bom e não merecia isso”, contou.

Os familiares não revelaram informações de onde o PM vinha e para onde estava indo no dia do crime. A imprensa não foi liberada para acompanhar o cortejo nem para fazer imagens.

O assalto

O PM da reserva Milton de Sousa Silva morreu depois de ser baleado em um assalto a ônibus na Avenida Aliomar Baleiro, em Cajazeiras, na noite da última segunda-feira (27). Os dois homens que estavam assaltando os passageiros do coletivo conseguiram fugir.

O militar chegou a ser socorrido por uma equipe da 3ª Companhia Independente de PM (CIPM/Cajazeiras) para o Hospital Municipal de Salvador, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota de pesar divulgada na manhã desta terça-feira (28), a PM informou que soldado Milton ingressou na corporação havia 30 anos e estava reformado desde o ano de 2002.

Este ano, cinco policiais militares foram mortos sendo um durante o trabalho, dois fora de serviço e dois reformados, incluindo o soldado Milton.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier