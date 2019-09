Éramos Seis estreia nesta segunda-feira (30) na Globo

Glória Pires é Lola (fotos: Raquel Cunha/Globo/divulgação)

Depois de quase cinco anos, Glória Pires volta a protagonizar uma novela da Globo. A última vez em que ela havia interpretado um papel central havia sido em Babilônia, que estreou em março de 2015. Agora, a estrela, que tem 48 anos de televisão (ela estreou em 1971, aos oito anos), vai viver Lola em Éramos Seis, que estreia segunda-feira na Globo/TV Bahia.

A novela, livremente inspirada no romance homônimo de Maria José Dupré (1898- 1984), já ganhou outras quatro adaptações para a TV, sendo que a última foi a do SBT, em 1994. Glória compara a novela ao livro: “Eu li o livro e ele é bem mais triste, bem mais pesado do que a novela. A novela tem um lado de humor, um lado de romance. E pra mim, é uma emoção porque é uma novela icônica. Tenho recebido um feedback incrível de pessoas que assistiram à versão de 1994 e estão ansiosas para conferir a nova versão”.

Nicolas Prattes é Alfredo

Éramos Seis conta a história da família Lemos, formada por Lola, Júlio (Antonio Calloni) e os quatro filhos: Carlos (Xande Valois/ Danilo Mesquita), Alfredo (Pedro Sol/ Nicolas Prattes), Julinho (Davi de Oliveira/ André Luiz Frambach) e Isabel (Maju Lima/ Giullia Buscacio). A novela começa na década de 1920 e vai até 1940, por isso alguns personagens são interpretados por atores diferentes, sendo um em cada fase.

André Luiz Frambach é Julinho

Júlio, além de sofrer de graves problemas de saúde, sente-se pressionado por ser o provedor da família. Preocupado em manter o padrão de vida da mulher e dos filhos, ele financiou o pagamento da casa de alto padrão onde moram, na área nobre de São Paulo. “O fato de ter adquirido a casa é um peso enorme pra essa família, que vai fazer de tudo pra conseguir honrar esse compromisso. A casa é uma personagem também. A Lola está dentro desse ambiente, onde todos são envolvidos pelo amor, pelo prazer de estarem juntos, mas driblando as dificuldades todas da vida”, comenta Glória.

O baiano Daniel Mesquita interpreta Carlos

Como toda família, os Lemos também têm desentendimentos entre irmãos, comuns nas novelas. No caso, Carlos e Alfredo, que vivem às turras. Enquanto o primeiro, mais velho, é um estudante dedicado e filho disciplinado, o segundo está sempre metido em confusão e vai mal na escola. Carlos esforça-se para corrigir Alfredo, que não aceita o auxílio do irmão.

Nicolas Prattes, que interpretou o bom moço Samuel em O Tempo Não Para (2018), diz que buscava um novo desafio e, por isso, fez questão de interpretar Alfredo. O ator chegou a ser escalado inicialmente para ser Carlos, mas acabou convencendo o diretor artístico da novela, Carlos Aráújo, a trocar de papel. “O Carlos é aquele ‘caxias’... Segue o que tem que ser feito. O bom filho... Eu acabei de fazer o bom filho. Eu estava querendo fazer uma coisa diferente em novelas. E o Alfredo é diferente”, afirma o ator.

Triângulo Amoroso

Conflitos amorosos, claro, também estão na novela. Shirley (Barbara Reis), João Aranha (Caco Ciocler) e Afonso (Cássio Gabus Mendes) vão protagonizar um triângulo. Na juventude, Shirley (Barbara Reis) engravidou de João Aranha (Caco Ciocler), herdeiro da abonada família para a qual a mãe dela trabalhava.

Mas João desapareceu e Shirley achou que havia sido abandonada. Mas foi a mãe do rapaz que tramou seu sumiço, por preconceito por Shirley ser negra. Foi capaz ainda de expulsar a jovem grávida. Anos depois, já com Afonso, seu novo amor, Shirley reencontra João e fica dividida.

Outra história de amor que vai movimentar os espectadores é a de Olga (Maria Eduarda de Carvalho) - irmã mais nova de Lola - e Zeca (Eduardo Sterblitch). Sterblitch, que se tornou conhecido por sua atuação no Pânico na TV, estreia em novelas.

A única filha mulher dos Lemos é vivida por Giullia Buscacio

“Na minha vida privada, sou um senhorzinho quieto, mas o Tablado [curso de teatro onde ele estudou] me ajudou a não ter pudor. Acima de talentoso, sou muito dedicado”, revela o ator sobre a expectativa de viver um personagem, que, embora seja cômico, não tem o histrionismo que marcou a participação de Sterblitch no Pânico.

Questões políticas também estarão na trama, principalmente na segunda fase, quando os irmãos da família Lemos estarão entre a adolescência e a vida adulta. Alfredo, por exemplo será um militante político. “A década de 1920 é muito importante para o espectador, pois é determinante para entendermos o comportamento das crianças quando se tornarem adultas”, diz Carlos Araújo.

Afonso (Cássio Gabus Mendes) (Fotos: Raquel Cunha/divulgação) Emília (Susana Vieira) Júlio (Antonio Calloni) Almeida (Ricardo Pereira) Zeca (Eduardo Sterblitch)

*o repórter viajou a convite da Rede Globo