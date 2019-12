Erasmo Carlos apresenta show intimista na Caixa Cultural

O cantor e compositor Erasmo Carlos apresenta o show Piano & Voz, dias 21 e 22 de dezembro na Caixa Cultural Salvador. Entre seus eternos sucessos e o frescor de um bate papo informal, Erasmo emociona com seu show intimista, acompanhado do maestro José Lourenço Positivo nos teclados. No repertório, estão canções como Gatinha Manhosa, Mulher, É Preciso Saber Viver, Fama de Mau, Eu sou Terrível e Festa de Arromba. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e estarão à venda para todas as sessões na bilheteria da Caixa, no dia 20 (sexta), a partir das 9h.

Aos 78 anos de idade e 54 de carreira, Erasmo vive um momento artístico muito especial e ressalta "Só sou feliz enquanto estiver nos palcos!". O músico lançou no ano passado o seu 31º álbum, intitulado Amor é Isso. A música homônima foi escolhida como tema da nova fase de Malhação. Ainda em 2018, Erasmo recebeu em Las Vegas o Prêmio Grammy Latino por Excelência da Língua Portuguesa.

Na telona, Erasmo atuou no filme Paraíso Perdido, em que viveu o personagem José. E teve, neste ano, sua vida emplacada no longa Minha Fama de Mau, interpretada por Chay Suede. O filme mostra a vida do Tremendão desde sua infância, passando pela Jovem Guarda e o estouro artístico.





Serviço

Música: Erasmo Carlos - Voz e Piano

Local: CAIXA Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, 57, Centro)

Data: 21 e 22 de dezembro (sábado e domingo), às 18h e 20h

Ingressos: R$ 30 | R$ 15

Vendas a partir do dia 20/12 (sexta), a partir das 9h, na bilheteria da Caixa

Capacidade: 140 lugares

Informações: (71) 3421-4200