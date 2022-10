Erasmo Carlos é internado em hospital com infecção pulmonar

Erasmo Carlos, 81 anos, está internado no hospital Barra D'Or, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, segundo o jornal O Globo. O cantor foi hospitalizado com uma infecção pulmonar na semana passada e seu quadro de saúde é delicado.

O estado de saúde ainda preocupa médicos apesar do tratamento ter iniciado logo no início da infecção, de acordo com o colunista Ancelmo Gois.

O cantor precisou cancelar dois shows que faria nos Estados Unidos, em Orlando e Miami dos dias 4 de outubro e 10 de novembro.

Erasmo Carlos ficou internado com covid-19 por mais de uma semana em 2021. Ele havia tomado a vacina. A internação, no entanto, foi apenas como medida de precaução.