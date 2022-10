Erasmo Carlos tem melhora e está ansioso para retomada de shows

A assessoria do cantor Erasmo Carlos afirma que o artista obteve melhora no quadro de saúde. Internado desde o dia 17, Erasmo realizou uma sequência de exames e fez a readequação dos medicamentos de uso contínuo no hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro.

"Por decisão médica para melhor acompanhamento, o artista está realizando esse monitoramento no hospital. Erasmo passa bem e está ansioso para voltar à sua rotina de shows", diz nota compartilhada com a imprensa.

O motivo da hospitalização ainda não foi divulgado, mas os representantes negam que tenha sido por infecção pulmonar. Os shows que aconteceriam nos Estados Unidos foram cancelados e as novas datas devem ser anunciadas nesta quarta-feira, 26.

Famosos e seguidores se solidarizaram com o estado de saúde do "Tremendão" nas redes sociais. "Força, Tremendão. Estamos torcendo pela sua recuperação", escreveu um fã na última postagem do cantor no Instagram.