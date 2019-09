Eric Ramires estreia pelo Basel

Foi pouco tempo, mas pelo menos deu para sentir um pouco a nova atmosfera, efetivamente, dentro de campo. Eric Ramires fez sua estreia pelo Basel nesta quarta-feira (25) em partida contra o Zurique, pelo Campeonato Suíço.

Ramires já tinha ficado no banco em outras duas partidas. Primeiro na Copa da Suíça, contra o Meyrin e o time da Basileia venceu por 3x0 fora de casa. Depois, ficou entre os reservas na Liga Europa quando o Basel goleou o Krasnodar por 5x0. Contudo, ele só debutou mesmo contra o Zurich.

Ramires entrou aos 39 da segunda etapa, quando o Basel já vencia por 3x0. Ele substituiu o suíço Taulant Xhaka, irmão mais velho de Granit Xhaka, volante do Arsenal.

No final, o Basel ainda ampliou o placar e venceu pelo placar de 4x0 - mantendo a vantagem de três pontos na liderança do "Suição". O time de Ramires é o primeiro colocado do campeonato com 19 pontos somados em 8 jogos.

Outro brasileiro, Arthur Cabral começou novamente entre os titulares. O atacante do Palmeiras abriu o placar do jogo aos nove minutos.