Eric Ramires participa de evento do Sebrae aberto ao público

Esporte e empreendedorismo têm muitas vias em comum, como a determinação, foco e planejamento para alcançar seus objetivos. E serão esses alguns elementos debatidos no Projeto de Vida, realizado a partir de uma parceria entre o Sebrae e o Esporte Clube Bahia.

O evento é online e vai reunir às 18h30 desta segunda-feira (5) dois atletas do tricolor: os meio-campistas Eric Ramires, que surgiu na base do Bahia, e Milena Bispo, que além de integrar o elenco feminino, é estudante de educação física.

Além dos atletas, a conversa virtual terá a presença de Millena Pinheiro, que é pedagoga do clube, junto com Ana Luci des Graviers, que é gestora estadual do Projeto de Educação Empreendedora do Sebrae Bahia, que mediará o bate-papo.

As inscrições para participar da conversa podem ser feitas clicando aqui e a transmissão será no canal do YouTube do Sebrae. Mais informações estão no @sebraebahia

O intuito do projeto é demonstrar como as ferramentas de educação impactam no desenvolvimento de jovens em diversos espaços do mercado de trabalho, como é o caso de Milena e Ramires, que têm 21 e 20 anos respectivamente. O Programa Nacional de Educação Empreendedora do Sebrae segue a mesma lógica, de formar jovens estudantes e professores em temáticas sobre o empreendedorismo e a inovação.

Projeto de Vida - Sebrae e o Esporte Clube Bahia

Onde: canal do YouTube do Sebrae

Quando: 5 de outubro de 2020, às 18h30

Inscrições: http://bit.ly/ProjetodeVidaSebraeECBahia