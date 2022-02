Eriksen volta a jogar após oito meses afastado e dá assistência

Oito meses após sofrer parada cardíaca na Eurocopa, Christian Eriksen jogou seus primeiros com a camisa de seu novo clube, Brentford, em amistoso contra o Southend, da quinta divisão inglesa. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (14), pela própria equipe do jogador.

"Christian Eriksen jogou seus primeiros minutos com a camisa do Brentford nesta tarde, jogando por 60 minutos na vitória por 3x2 contra o Southend United, com portões fechados", declarou o clube em nota.

O Brentford ainda ressaltou que o meio-campista esteve "muito ativo em sua faixa do campo e deu a assistência para o primeiro gol de Josh Dasilva".

Após o ocorrido na Eurocopa, Eriksen é teve implantado no coração um cardioversor desfibrilador implantável (CDI), aparelho que restaura o ritmo cardíaco através de uma descarga elétrica constante, evitando uma eventual nova parada cardíaca. O jogador assinou contrato com o Brentford em janeiro, após se desligar da Inter de Milão por conta de as leis italianas não permitirem que um jogador atue com o dispositivo.

Eriksen não treinava com nenhuma equipe há sete meses. Por conta disso, Thomas Frank, treinador do Brentford afirmou que "seu retorno será progressivo, levando de uma a três semanas." O jogador também já afirmou não "sentir medo (do retorno aos gramados). Não sinto meu desfibrilador e sei que ele é suficientemente resistente."

A próxima partida oficial do Brentford será neste sábado (19), contra o Arsenal. Entretanto, Eriksen ainda deve ser preservado e seguir com a equipe apenas nos treinamentos e amistosos.