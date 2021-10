Erotismo, sedução e voyeurismo em Verdades Secretas 2

Até 2015, pouca gente sabia o que era o tal "book rosa". De repente, surgiram diversas reportagens e o assunto foi tema de muitas mesas de bar. Não era raro alguém perguntar se era lenda ou se realmente existia. Graças a Verdades Secretas, novela de Walcyr Carrasco que estreou naquele ano, o Brasil inteiro ficou sabendo que o termo era usado para uma espécie de catálogo de prostitutas de luxo que era oferecido a milionários.

A novela, que foi exibida às 23h, teve números muitos expressivos de audiência, especialmente quando se considera o horário: num dia, marcou 25,5 pontos, mais que o Jornal Nacional daquele dia, que alcançara 25. Diante do sucesso, a Globo resolveu fazer como Hollywood e os seus concorrentes no streaming: investiu numa segunda temporada, que chega amanhã ao Globoplay. Trata-se da primeira novela brasileira feita exclusivamente para a internet. Desta vez, ainda com mais erotismo, mistério e sedução, garante a equipe envolvida.

A nova produção começa no momento em que a ex-prostituta Angel (Camila Queiroz) perde o marido Guilherme (Gabriel Leone) em um misterioso acidente de carro e Giovanna (Agatha Moreira) acaba de chegar de Paris. Desconfiada, a filha de Alex (Rodrigo Lombardi) procura Angel para induzir que ela matou Guilherme, primo dela, assim como matou seu pai anos atrás.

A partir daí começa um grande confronto entre elas, com Giovanna disposta a tudo para colocar a rival na cadeia e provar a morte de Alex, cujo corpo nunca foi encontrado. Para isso, contrata Cristiano (Romulo Estrela), um charmoso investigador particular, com quem as duas acabam se envolvendo e formam um triângulo.

No lugar de Mauro Mendonça Filho, diretor artístico da produção original, entra Amora Mautner, que promete dar um tom ainda mais erotizante à história. Por isso, se prepare para ver ménage à trois, sadomasoquismo, sexo na rua, no estacionamento, no banheiro... tudo indica que o Globoplay está mesmo investindo contra a concorrência, que também aposta no erotismo, em produções como Sex/Life, na Netflix, e Rua Augusta, produção do TNT que está no Prime Video.

Para se ter uma ideia, segundo o jornal O Globo, a produção acabou com o estoque de tapa-sexos à venda no Rio e em São Paulo. Usou mais de 300 nas filmagens e precisou comprar novas peças no Piauí. "Parti de um ponto de vista pessoal, quis expressar o que me representa. Filme pornô não me dá tesão. O que gosto de ver é sobre a iminência, a atmosfera, o que está por trás", disse, em entrevista ao jornal carioca. "A série é erótica mesmo numa cena de duas pessoas tomando cafezinho. Como mulher, eu teria tesão em assistir. É o sexo como eu gostaria de ver", revela a diretora.

Sergio Guizé e Gabriel Braga Nunes são Ariel e Percy, que não estavam na primeira parte da novela (foto: Fábio Rocha/divulgação)

O espectador será uma espécie de voyeur, segundo a diretora: “O conceito da novela foi pensado na possibilidade de o espectador ser convidado a observar os espaços de um ponto de vista privilegiado: a câmera entra pela janela causando essa sensação. Cada janela conduz o espectador a ser observador e a descobrir os segredos dos personagens, a verdade secreta de cada um.”

Outro assunto polêmico que será abordado são as drogas: "Acho importante falar da droga que a pessoa toma sem ter consciência do perigo, como no caso de alguns remédios de emagrecimento, por exemplo", diz Walcyr.

Elenco

Uma das novidades do elenco é a chegada da portuguesa Maria de Medeiros, de filmes como Henry e June, de Philip Kaufman, e Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Ela será Blanche, a nova e poderosa dona da agência de modelos. Na história de 2015, era Marieta Severo que interpretava a agenciadora Fanny.

O book rosa de Blanche é extenso: Laila (Erika Januza), Matheus (Bruno Montaleone), Vitória (Mayara Russi) Joseph (Ícaro Silva) são alguns dos agenciados por ela. Modelo de carreira internacional, Rhay Polster, estreia no papel de Chiara, uma das melhores profissionais da agência, e Julia Byrro chega como a adolescente Lara. "Ela tem um colorido que o Brasil ainda não viu. É uma mistura de Brooke Shields com Malu Mader. A energia é de ninfeta com liberdade", resume Amora sobre a estreante.

Personagens marcantes retornam à nova fase da história e o núcleo cômico está mantido com Visky (Rainer Cadete) e Lurdeca (Dida Camero). Tem também a família de Giovanna, composta pelo irmão Bruno (João Vitor Silva) e a mãe Pia (Guilhermina Guinle), que casou e teve um filho com o seu ex- personal trainer Igor (Adriano Toloza).

Verdades Secretas 2. Dez capítulos a cada duas quartas-feiras, até dezembro. Nesta quarta (20), exibição aberta do primeiro capítulo para não assinantes do Globoplay, às 21h30