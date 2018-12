Erro afeta folha de pagamento de 1,3 mil militares reformados na BA

Um erro técnico no sistema integrado de recursos humanos desconsiderou uma gratificação de serviço e afetou a folha de pagamento de 1.344 militares da reserva e reforma do estado da Bahia. O erro foi identificado na sexta-feira (30) pela Secretaria da Administração do Estado (Saeb), através da Superintendência da Previdência (Suprev).

Segundo nota do governo, o erro aconteceu na rotina de cálculo do adicional do tempo de serviço, desconsiderando da sua base a Gratificação de Habilitação Policial (GHPM).

As correções foram feitas e a diferença de valores será executada em uma folha especial do dia 12 de dezembro. Já neste sábado (1º), a folha extra já pode ser visualizada pelos afetados. Quem tiver dúvidas pode ligar para a central de atendimento da Suprev, no número 0800 071 5353.