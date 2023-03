Escalação do Vitória na despedida da Copa do Nordeste está definida; confira

O Vitória está definido para enfrentar o Campinense na despedida da Copa do Nordeste. Técnico do sub-20, Laelson Lopes estará à beira do campo e não fez mistério quanto à escalação do time que vai cumprir tabela no jogo das 21h30 de quarta-feira (22), no estádio Amigão, em Campina Grande.

O rubro-negro vai entrar em campo com sete jogadores revelados na base, mas que já fazem parte do elenco principal treinado por Léo Condé. São eles: o goleiro Yuri, os zagueiros Marco Antônio e John, o volante Charlys, o meia Eduardo, o meia-atacante Ruan Nascimento e o centroavante Wanderson.

"Todos que subiram para fazer esse jogo, a exceção do Pedro (goleiro) vão jogar e vão ficar o máximo de tempo dentro do jogo porque eles estão nesse processo de encarar isso como uma oportunidade para que eles possam buscar o espaço deles na equipe que está se formando", afirmou Laelson Lopes.

O lateral direito Mateus, o lateral esquerdo Aionã, o volante Jobert e o meia atacante Alisson, titulares na goleada por 6x0 contra o Atlético de Alagoinhas, na estreia do Campeonato Baiano sub-20, completam a escalação.

Anote aí o time do Vitória que vai enfrentar o Campinense: Yuri, Mateus, Marco Antônio, John e Aionã; Jobert, Charlys e Eduardo; Ruan Nascimentos, Alisson e Wanderson.

Eliminado do regional, o Vitória aparece na penúltima colocação do Grupo A, com seis pontos, só à frente do Fluminense-PI, com três. Integrantes do G4, Sport, Fortaleza, Ferroviário e CRB se classificaram antecipadamente.

A impossibilidade de classificação e a logística de viagem para Campina Grande, que interromperia a intertemporada comandada por Léo Condé, fizeram com que o Vitória decidisse mandar a campo essa mescla de atletas da equipe sub-20 com jogadores revelados na base que já integram o elenco profissional.

"Para mim vai ser um reencontro, pois 80% desses jogadores que estão aí servindo o profissional e que vão para esse jogo do Campinense estiveram comigo em 2018, quando fizemos a final com o Palmeiras", pontuou Laelson Lopes, se referindo ao vice-campeonato no Brasileiro sub-20. O Palmeira ficou com a taça do torneio na ocasião.

"Vai se formar uma equipe que a gente pode até chamar de sub-23, porque são atletas que os mais velhos nasceram no ano de 2000, que são Marco Antônio e Dudu. Os outros são atletas com idades menores, nascidos em 2001, 2002 e realmente fica uma equipe sub-23, mas eu creio que é uma equipe competitiva, que vai estar à altura do jogo e, com certeza, vai buscar um bom resultado", projetou Laelson Lopes.