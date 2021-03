Escalado para o Ba-Vi, Marielson Alves testa positivo para a covid

Escalado para apitar o clássico Ba-Vi desta quarta-feira (17), pelo Campeonato Baiano, o árbitro Marielson Alves Silva testou positivo para a covid-19 e foi substituído.



Nesta segunda-feira (15), a Federação Bahiana de Futebol (FBF), realizou um novo sorteio, que definiu Emerson de Almeida Andrade como arbitro central para o duelo entre Bahia e Vitória.



Os auxiliares permanecem os mesmos do primeiro sorteio. Assim, Emerson Andrade será auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Daniella Coutinho Pinto.



A partida entre Bahia e Vitória será realizada às 18h, no estádio de Pituaçu, pela quinta rodada do Baianão. O mando de campo é do tricolor.