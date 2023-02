Escandurras arrasta multidão na estreia do bloco ‘MuquiSamba’

Estreando no Carnaval de Salvador, o bloco ‘MuquiSamba’ desfilou neste domingo (19), no circuito Campo Grande (Avenida) e já mostrou que veio pra ficar na programação da maior festa popular do mundo, em Salvador. Na liderança da votação do Troféu Correio Folia, o cantor Escandurras embalou o desfile com foliões animadíssimos, além da pipoca que acompanhou o trio até o final do percurso.



O repertório escolhido por Escandurras, reuniu sucessos que estão na boca do grande público a exemplo de ‘Várias Queixas’, ‘Primeira Semana’ e ‘Carol’, música que se destaca como uma das queridinhas do verão deste ano.

Fotos: Caoane Ladeia

