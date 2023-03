Escola da Nuvem anuncia novo ciclo de inscrições para curso gratuito de capacitação em cloud

De acordo com dados recentes do relatório de Inteligência e Informação da Brasscom, até 2025, o Brasil precisará de pelo menos 797 mil novos talentos que atuem em tecnologia. No entanto, só vem formando cerca de 46 mil por ano no Ensino Superior. Para suprir essa necessidade do mercado e direcionar jovens de baixa renda ou de pessoas que buscam uma transição de carreira para a área da tecnologia, a Escola da Nuvem pretende formar mais cerca de 3 mil alunos até o final de 2023 com o apoio da AWS e de importantes empresas de cloud do Brasil.

Para isso, no dia 30 de março serão abertas as inscrições para o segundo ciclo de cursos online e gratuitos da Escola da Nuvem. Interessados de todo o país poderão participar do processo seletivo para as modalidades de Fundamentos AWS, Fundamentos Microsoft Azure, Azure Security Center e Microsoft 365 pelo site: https://escoladanuvem.org/cursos.

A Escola da Nuvem é uma organização sem fins lucrativos voltada para indivíduos acima de 16 anos em situação de vulnerabilidade social e fornece certificação gratuita para iniciação na carreira de cloud. A entidade vem trabalhando com foco na capacitação teórica e prática para gerar oportunidades de emprego como analista júnior, trainee ou de estágio, contando com empresas de tecnologia como parceiras para oferecer vagas de entrada.

Segundo o relatório “Robert Half Technology’s 2023 IT salary report”, estudo sobre tendências e previsões salariais da consultoria Robert Half, a profissão de Engenheiro de Nuvem é apontada como uma das com maior demanda para este ano, o que reforça a importância de incentivar o ingresso de novos profissionais no setor.

“Em nível júnior, um candidato que estuda computação em nuvem pode atuar em diversas áreas, como suporte técnico, para ajudar os usuários a resolver problemas relacionados à computação em nuvem; administração de sistemas, focado em gerenciar a infraestrutura de nuvem e garantir que os sistemas estejam funcionando corretamente; desenvolvimento e integração de aplicativos com os serviços em nuvem; banco e análise de dados, para coletar, processar e analisar dados armazenados em serviços de nuvem; e segurança, que garante que os dados e sistemas de nuvem estejam protegidos contra ameaças cibernéticas”, explica a CEO do projeto Escola da Nuvem, Ana Leticia Lucca.

Além da capacitação técnica, os jovens que querem ingressar na área de TI também devem pensar nas habilidades pessoais de um profissional de tecnologia, como comunicação e escuta ativa, capacidade de liderança, entusiasmo para a criatividade, inovação e experimentação, observação crítica, gosto pelo trabalho em equipe, entre outras. Tudo isso, inclusive, é possível desenvolver no projeto social Escola da Nuvem. “Temos aulas de preparação comportamental e de carreira em que os alunos têm acesso a conteúdo focado em soft skills para o mercado de tecnologia. Nos preocupamos em deixá-los o mais preparados possível para a realidade do mercado”, explica a CEO. Segundo Ana, ainda existem outras formas de atuação possíveis. “Com o tempo e a experiência, o profissional pode progredir para funções de nível sênior em áreas como arquitetura de nuvem, gerenciamento de projetos em nuvem, entre outras”, explica.

O melhor de tudo é que, ao atuar na área de cloud, o profissional conta com uma série de benefícios que às vezes não são garantidos em outros setores que não o de tecnologia ou internet. “Os especialistas em cloud são altamente valorizados e geralmente recebem salários acima da média do mercado de TI. Além disso, a nuvem é uma tecnologia em constante evolução, então os profissionais têm muitas oportunidades de crescimento e desenvolvimento de carreira, além de poderem trabalhar remotamente e, muitas vezes, terem horários flexíveis”, finaliza.

As inscrições para o segundo ciclo de formação 2023 abrem no dia 30 de março e vão até o dia 05 de maio pelo site da Escola da Nuvem: https://escoladanuvem.org/cursos.