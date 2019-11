Escola de Administração da Ufba promove evento gratuito sobre empreendedorismo

Para entrar no mercado, o novo empreendedor precisa estar atento a cinco diferentes visões sobre o empreendedorismo: Diversidade, Público e Social, Gestão de Negócios, Negócios Digitais e Comunicação e Cultura. Os temas foram escolhidos para serem discutidos durante o ‘Empreender o Futuro’, evento gratuito promovido pela Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (EAUFBA), que teve início nesta segunda-feira (18) e vai até esta sexta (22).

O evento marca o início da Semana Global do Empreendedorismo, que também começou nesta segunda-feira (18), mas terá duração até domingo (24), e que também faz parte da comemoração dos 60 anos da EAUFBA. As atividades são abertas a alunos e público externo, com emissão de certificados. Inscrições e informações estão disponíveis no site do evento.

De acordo com a professora Isabel Sartori, coordenadora geral do Núcleo de Extensão em Administração (NEA) e uma das organizadoras do evento, o Empreender o Futuro foi pensado para trazer a vivência empreendedora através do olhar plural dos novos empreendedores, com um evento voltado para uma área específica em cada dia da semana.

Os participantes contarão com palestras, oficinas, debates, exposições e trocas de experiências com profissionais e especialistas na área que irão aguçar para os alunos e público externo um diferente formato de empreendedorismo.

“A ideia é demonstrar o empreendedorismo de uma forma plural, vamos dar o enfoque temático em assuntos que nem sempre estão levantados nas semanas tradicionais, mas de uma forma diversa. Vamos trazer vários ex-alunos, parceiros da casa e parceiros futuros. Desses, nós orientamos que não existe uma só resposta de como se empreender no futuro, é algo bem diverso, e o ideal é que eles procurem a sua identidade, algo que tenha relação com Salvador, com a Bahia, com o nosso povo, a nossa região como um todo, para que se consiga uma valorização maior do que temos e para mostrar para o mundo no futuro”, contou Isabel.

Isabel é a coordenadora geral do Núcleo de Extensão em Administração

(Foto: Mauro Akin Nassor)

Os empreendedores inscritos podem ainda utilizar o espaço da EAUFBA para exposições de seus stands de empresas e iniciativas locais.

“Existem potenciais de vários nichos que não estão sendo levantados hoje em dia, mas que, com muita força e ajuda da coletividade, a gente consegue ter uma visibilidade maior para um futuro. A ideia é empreender o futuro, trazendo em cena muitos alunos e iniciativas estudantis, alunos empreendedores e ex-alunos, que trazem seus negócios como cases, mostrando como eles atuam e podem atuar”, completou Isabel.

Nova perspectiva

Para o diretor da EAUFBA, Horácio Nelson Hastenreiter Filho, os cursos de Administração, em geral, têm uma visão voltada para as grandes organizações. No entanto, o desafio agora é trazer a possibilidade de perspectiva de empreendedorismo de uma forma mais ampla.

Professor Horácio Nelson é o diretor da EAUFBA

(Foto: Mauro Akin Nassor)

“Um conselho para os mais jovens que estão iniciando no empreendedorismo é que não sejam limitados. É preciso que inovem, olhem para o futuro, compreendam o empreendedorismo e a possibilidade de empreender de suas mais diversas formas e possibilidades. E essa visão mais social é uma boa iniciativa, o aluno não pode perder essa perspectiva”, afirmou o diretor, que revelou ainda que o empreendedorismo mudou.

"Adotou uma forma mais simplista, como a atuação em negócios digitais e startups, para começar a olhar para a diversidade, como o empreendedorismo negro e LGBTQ+", garantiu.

Diversidade

À frente da coordenação do empreendedorismo para as diversidades, a professora Karine Freitas apresentou os stands de exposições presentes no primeiro dia do evento.

Dentre as iniciativas, se destacava a UNI, marca batizada por conta das iniciais das palavras união, universal e unicórnio, fundada pelo casal Bruno Borges, 33, e Élson Júnior, 33, que são sócios há um ano da marca de estamparia de camisas voltada totalmente para o público LGBTQ+, com roupas que levam frases de afirmação.

Bruno montou loja virtual de roupas voltado para o público LGBTQ+

(Foto: Mauro Akin Nassor)

Para Bruno, participar do Empreender o Futuro foi importante para apresentar a filosófica e a ideia da UNI que, segundo ele, tem como objetivo levar para o público LGBTQ+ o empreendedorismo como forma de afirmação na sociedade e, em contrapartida, ter visibilidade de um nicho que ainda não conhecia seus produtos.

“Nossa marca tem estampas com desenhos e frases de afirmação no mercado, de quebra de preconceito. Temos um designer exclusivo, que cria nossas estampas. Sempre colocamos nossa marca em locais colaborativos, para divulgação e afirmação no mercado. Como somos voltados para o público LGBTQ+, oferecemos vaga e voz prioritariamente para o nosso público, além de realizarmos rodas de conversa para tratar temas relacionados ao tema”, revelou Bruno.

Outra marca presente no evento foi a Diexcelência, da afroempreendedora Diná de Almeida, 58, que levou para o evento um completo stand de roupas afro e plus size, além de turbantes prontos para amarração na hora.

Diná começou atuar na confecção das peças há cerca de quatro anos, quando decidiu deixar o negócio de maquiagens que possuía e investiu em outro segmento.

“Nosso público principal são as pessoas plus size e pessoas negras, mas nossas peças são universais, qualquer um pode usar. É para quem se identifica, para quem gosta desses modelos de roupas. Decidi investir nesse mercado por ter um retorno melhor. Hoje, meu esposo trabalha comigo e atua nas redes sociais da marca, temos um alcance bom de pessoas”, contou.

Programação

18/11/2019

Empreendedorismo e Diversidade

19/11/2019

Empreendedorismo Público e Social

20/11/2019

Empreendedorismo e Gestão de Negócios

21/11/2019

Empreendedorismo e Negócios Digitais

22/11/2019

Empreendedorismo, Comunicação e Cultura

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier