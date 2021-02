Escola de Drags ensina arte drag queen em aulas on-line

Maquiagem, cabelo, salto alto e luta política por respeito e representatividade se misturam na art drag queen. Com o objetivo de dar visibilidade a essa arte e potencializar seu alcance, a Escola de Drags - Ano II está com inscrições abertas até o dia 15, através de formulário on-line (bit.ly/39DUyhr). Uma noite de performance marcará o encerramento do projeto, em março.

Produzido pela Dan Território em parceria com as drag queens baianas Aimée Lumiére e Spadina Banks, o projeto é gratuito e oferece uma série de atividades on-line sobre as ferramentas de construção de uma drag queen. Nesta segunda edição, serão seis módulos, desenvolvidos em dois meses de aulas, de forma remota via plataforma Zoom.

Além de formação artística, as atividades trabalharão a formação teórica e política, passando pela história da arte drag e sua importância no cenário político LGBTQIA+ mundial. Além disso, destacará o fomento do empreendedorismo dessas artistas nas áreas de entretenimento e arte. As artistas Bia Mathieu e Malayka SN são convidadas.

A Escola de Drags - Ano II tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e do Centro de Culturas Populares e Identitárias (Programa Aldir Blanc Bahia), via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Serviço

O quê: Escola de Drags - Ano II

Inscrições: até 15 de fevereiro, on-line (no link bit.ly/39DUyhr)

Informações: instagram.com/danterritorio