Escola de Sargento das Armas oferta 1.095 vagas de nível médio

Foi publicado no Diário Oficial da União edital para o concurso Escola de Sargento das Armas, que oferta 1.095 vagas de nível médio, sendo 1.010 vagas para área geral, 30 vagas para área de músico e 55 vagas para área da saúde. O certame está sob responsabilidade de banca própria, e os candidatos interessados poderão fazer a inscrição no período de 13 de março a 26 de abril de 2023, no endereço eletrônico, com taxa no valor de R$ 95. Após o curso de formação, o candidato aprovado é nomeado 3º Sargento e passa a ter um soldo inicial de R$ 3.825. As provas estão previstas para acontecer em 08 de outubro de 2023.

A formação do sargento de carreira será conduzida em regime de internato. Os Cursos de Formação e Graduação terão a duração regulada em legislação específica. Os militares que concluírem os cursos receberão diploma de graduação nível Superior Tecnólogo, sendo promovido à graduação de 3º Sargento e terão o tempo de serviço prorrogado de acordo com a legislação de pessoal do Exército.

O concurso ESA será composto por Exame Intelectual, Exame de Habilitação Musical (para os candidatos da área de música), Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Física, além da comprovação dos requisitos de matrícula e Exame Psicológico. Segundo o Coordenador de Carreiras Militares e professor do Gran, Diego Ribeiro, as provas da ESA são bem regulares e não costumam ter muitas novidades. Por isso, a estratégia mais indicada é o estudo por meio das provas anteriores.

“Associar teoria e resolução de exercícios, principalmente de concursos anteriores, é a melhor forma de preparação. É importante que ele perceba o perfil de cobrança e a maneira que as disciplinas são abordadas com base nesse material, que está disponível gratuitamente na internet”, sugere o especialista.

Ainda segundo Diego, embora o peso por disciplina seja o mesmo, todas as questões têm peso 1, Matemática e Língua Portuguesa são as disciplinas mais importantes da prova. Isso porque além de contarem com 14 questões, número maior que as outras disciplinas, essas matérias também são critério de desempate, Língua Portuguesa em primeiro e Matemática em segundo. Seguindo essa lógica, o ideal é que o candidato priorize aquela que tem mais dificuldade, mas sem deixar as outras disciplinas de lado.

Sobre a redação, o expert chama atenção para o critério de correção do concurso da ESA. “A banca usa a mediana como critério de correção. Então eles pegam todas as notas em cada matéria, encontram a mediana da nota e quem tiver a nota igual ou superior à mediana de cada disciplina tem a redação corrigida. Por isso o aluno não deve deixar de lado nenhuma matéria, é importante ter um bom aproveitamento em todas as disciplinas”.

Em relação ao Exame de Aptidão Física, Diego recomenda que os candidatos comecem a preparação o quanto antes. Segundo ele, apesar de ser um teste de grau de dificuldade médio, se deixar para treinar quando sair o resultado do exame intelectual, pode não dar tempo, principalmente para quem tem histórico de sedentarismo.

De acordo com o edital, o aprovado também poderá ser provido de adicional militar e adicional de especialização, entre outros benefícios, como moradia, alimentação e assistência médica, odontológica e psicológica. O soldo inicial de R$ 3.825 acrescido dos adicionais militar e de especialização, faz a remuneração final chegar até R$ 5.049,00.