Escola é investigada após alunos brancos simularem leilão de colegas negros

A escola JS Waters School, no estado da Carolina do Norte, Estados Unidos, está sendo investigada após estudantes brancos terem simulado um leilão de escravos, no qual fingiam vender os colegas negros.

O incidente foi descoberto depois que um dos estudantes "negociados no leilão", Jeremiah, contou a situação à mãe, Ashley Palmer. Ela publicou tudo no Facebook.

"Nosso filho passou por um leilão de escravos por seus colegas de classe e, quando ele nos revelou, fomos informados de que esse tipo de coisa parece ser a norma tanto que ele achou que não valia a pena compartilhar", escreveu Ashley.

"Seu amigo 'saiu por 350 dólares' e outro aluno era o Slavemaster (mestre de escravos) porque ele 'sabia como lidar com eles'. Temos até um vídeo de alunos usando palavras racistas. Desde quando as crianças são tão descaradamente racistas? Por que essa cultura é aceitável?", acrescentou ela.

Os alunos envolvidos receberam um dia de suspensão.

"Nenhuma ação tomada ainda em relação ao vídeo. Hoje, no recreio, o 'mestre de escravos', 'acidentalmente', acertou o meu filho com uma bola de beisebol quatro vezes ao voltar para a escola", escreveu a mãe de Jeremiah.

O Comitê de Escolas do condado de Chatham publicou no Facebook que os membros do corpo docente estavam investigando o assunto.