Escola Irmãos Macêdo realiza live Pipoca de Pai pra Filho

A Escola Irmãos Macêdo vai realizar neste sábado (27), às 16h, um programa virtual para reviver a alegria do Carnaval. É a live Pipoca de Pai para Filho, que, além de música, vai trazer depoimentos de oito foliões pipoca do trio Armandinho, Dodô & Osmar, que embala uma multidão de foliões desde os anos 50. A transmissão acontece pelo canal do Youtube da Escola de Guitarra Baiana Irmãos Macêdo (escolairmaosmacedo) e também pela TVE.

Cada depoimento vai levar ao público uma sugestão de música que a Banda Macedinhos, formada por alunos da escola, vai tocar no estúdio e fazer todo mundo pular e cantar em casa. "Como este ano não tivemos carnaval nas ruas, então a gente vai dançar em casa e não vai deixar os foliões sem a alegria da música trieletrizada!", diz Aroldo Macêdo, gestor da escolinha.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e do Centro de Culturas Populares e Identitárias (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.