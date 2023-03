Escola SESI cria programa que estimula a presença da família no ambiente escolar

A pandemia transformou a educação, as escolas e sua relação com pais e alunos. A sala de aula já não era mais aquele metro quadrado exclusivo de carteiras enfileiradas. Escolas precisaram repensar a forma de educar. Professores sentiram e viveram o peso do desafio. Pais passaram a ser mediadores e não só supervisores. Nesse contexto, os alunos ganharam mais autonomia na produção de conhecimento e se viram também imersos em todas as mudanças no ambiente escolar. Nada é igual a antes. Nem mesmo as relações entre família e escola.

Em meio a esse turbilhão de novas demandas - inclusive, socioemocionais - o fortalecimento do vínculo e a construção de novas dinâmicas de aprendizagem mais do que nunca apontaram para caminho mútuo com maior presença dos pais na vida escolar dos filhos, lado a lado com a educação escolar. É nesse contexto que surge o Programa Escola e Família, implementado pela rede SESI de Educação, justamente, com o intuito de fortalecer os laços e participação mais direta da família no processo.

“Uma das muitas lições que a pandemia deixou, que eu vejo, é sobre como a família conseguiu ver de perto a dimensão da escola e as dificuldades que os educadores passam. O projeto surgiu como uma ação sistematizada, focada em formação de pais, responsáveis e educadores, com temas levantados por pesquisa com este público, utilizando-se da didática para orientar as famílias e escola a conhecerem os estudantes, suas necessidades e como utilizar de mecanismos mais saudáveis nas relações”, pontua a gerente de Educação e Cultura do SESI Bahia, Cléssia Lobo.

Temas como disciplina positiva, comunicação não-violenta e assuntos relacionados à neurociência podem ajudar a compreender as fases da infância, adolescência e juventude. “Utilizamos de encontros, cursos de até 1 hora, para atender a dinâmica de falta de tempo e priorização dos pais nesses aspectos, assim como encontros presenciais e virtuais, sem a expectativa de exaurir os assuntos, mas de deixar possibilidades de melhora nas relações dos pais com os filhos”.

Ainda segundo Cléssia Lobo, as consequências no pós-pandemia devem perdurar por alguns anos, principalmente nos alunos. O adoecimento mental ou fatores emocionais como a ansiedade e suas manifestações são os que mais preocupam. Uma realidade que só reforça a importância do acolhimento e de uma atuação integrada entre escola e família.

“É um pedido constante que pais e professores entendam o cenário para não colocar as capacidades cognitivas como mais importantes do que a ajuda aos estudantes quanto a estes aspectos, até porque, o impacto na aprendizagem é evidente. A realidade é que todos precisam trabalhar juntos, preocupados com o desenvolvimento integral dos alunos em vez de apenas privilegiar a assimilação de conteúdos ou não. Conteúdo se resgata, se consulta e se compensa. Dificuldades emocionais podem despertar gatilhos nocivos para o resto da vida”, defende.

Diálogo

Pai das gêmeas Sophia e Sandy Silva, o aposentado José Jorge Silva é um dos apoiadores do programa. As filhas estudam na Escola SESI Reitor Miguel Calmon, unidade do bairro do Retiro. “O fundamental nessa relação entre família e escola está na integração e na iniciativa de trazer uma diversidade de assuntos importantes nas reuniões de pais e encontros. São inúmeros os desafios na hora de educar. As telas de celular, redes sociais, insegurança causada pelo aumento crescente da violência – até mesmo na escola com o bullying – e também a mudança radical que a pandemia provocou na vida das pessoas, são os que mais me preocupam”.

Jorge Duarte com as filhas, alunas do SESI (Foto: Gilberto Jr.- Coperphoto/Sistema FIEB)

Enquanto pai, ele afirma que não abre mão de participar ativamente de todos os momentos possíveis na escola.

“Seja no momento de levar e pegar na escola, como participar das reuniões e encontros, procuro saber o que está acontecendo para estar ligado e atento a tudo. O Programa Escola e Família do SESI representa aprendizado, inclusão e participação de pais, dando segurança quanto a nossas escolhas na educação dos nossos filhos, tornando, sem dúvida, a minha relação com a escola cada vez mais forte”, ressalta José Jorge Silva.

Crises de ansiedade, dificuldades de aprendizagem, dinâmica de relacionamento, comunicação assertiva e mundo virtual são alguns dos pontos abordados com os pais durante os encontros, que trazem sempre um especialista de renome naquele determinado assunto para conversar abertamente com a família, trocar experiências e tirar dúvidas.

Um dos palestrantes dessas ações foi o psicólogo, professor, neuropsicólogo e doutor em Ciências da Educação, Alessandro Marimpietri. “A pandemia, em primeiro lugar, mostrou o valor da escola e sua capacidade de refletir, como organismo vivo, a realidade do seu tempo. Depois, a necessidade de entender que educar é sempre um pacto coletivo que se sustenta na possibilidade de encontros. Na nossa história recente creio que a pandemia foi o emblema mais claro de como isso é uma verdade”.

Dar lugar a essa dimensão no fazer educativo é decisivo.

“Cuidar bem de toda comunidade escolar, fazendo com que se sintam pertencentes àquele contexto de forma respeitosa e colaborativa, valorizando seu trabalho, dando espaço para expressão da diversidade e tendo uma convivência democrática ajuda um bocado. Família e escola operam sob diferenças complementares. A escola e a família quando respeitam suas diferenças, mas valorizam sua parceria, colaboram (trabalham juntos) na formação da nossa infância e adolescência”, destaca Marimpietri.

Em 2023, o Programa Escola e Família vai continuar com as rodas de conversa, lives e encontros presenciais em todas as escolas da Rede SESI na Bahia com mais temas importantes. O último encontro ocorreu dia 18, na Escola Sesi Djalma Pessoa, com a roda de conversa Comunicação com os filhos: construímos pontes ou muros? Para mais detalhes acompanhe os canais digitais do SESI Bahia (@escolasesiba).



