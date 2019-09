Escolas de dança promovem espetáculo beneficente no TCA

Espetáculo de dança beneficente será no dia 11 de setembro, no TCA

(Foto: Divulgação)

Dança, arte e responsabilidade social se misturam na nova edição do espetáculo beneficente Emoções, que acontece quarta-feira (11), no Teatro Castro Alves (TCA), às 20h. O tradicional evento, em prol do Instituto de Cegos da Bahia (ICB), é promovido pelas escolas Ballet Rosana Abubakir, Etudes, Edace e Zumba Team by Lu Pitanga há 28 anos e já faz parte do calendário cultural de Salvador.

A iniciativa conta ainda com apresentações da Cia de Jazz Viviane Lopes e da Adalgisa Rolim - Academia Dança. "O Emoções é especial para todos os envolvidos. Será uma noite com belíssimas apresentações, incluindo uma participação dos alunos da oficina de música do Instituto", afirma a presidente do ICB, Heliana Diniz.

(Divulgação)

A ação reúne os amantes e profissionais de dança da capital baiana para uma noite onde os bailarinos brilham em estilos e coreografias diversos e marcantes, capazes de envolver o público com seus enredos, interpretações e grandes demonstrações técnicas. Vale lembra que toda a bilheteria do espetáculo é destinada para a manutenção e ampliação dos serviços prestados pelo Instituto, que há 86 anos atende pessoas com deficiência visual, sem limite de idade.

Os ingressos custam R$60 (inteira) e R$30 (meia) e já podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelo site Ingresso Rápido.

Serviço

O quê: Emoções

Onde: Teatro Castro Alves

Quando: 11 de setembro (quarta-feira), às 20h

Ingressos: R$60 (inteira) e R$30 (meia), na bilheteria do TCA, postos do teatro nos SACs do Shopping da Bahia e Shopping Bela Vista, ou pela internet através do site Ingresso Rápido