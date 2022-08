Escolas e postos de saúde suspendem funcionamento no Nordeste de Amaralina

As 14 escolas da rede municipal e postos de saúde localizados no Complexo do Nordeste de Amaralina não estão funcionando nesta quinta-feira (18). A decisão foi motivada pelo clima de insegurança na região, após a morte Leandro Marques Cerqueira, conhecido como “Leandro P", líder do tráfico de drogas.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou que a gestão a escolar "achou por bem, manter a suspensão das aulas nas escolas do bairro" (confira a lista das escolas afetadas abaixo). O Colégio Estadual Polivalente do Nordeste de Amaralina também está fechado.

Os postos de saúde Menino Joel, Sabino Silva e Santa Cruz também não estão funcionando. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), os profissionais foram remanejados para demais unidades do distrito sanitário. A previsão da secretaria de que as atividades sejam normalizadas nessa sexta-feira (19).

Na última segunda-feira (15), alunos, entre dois a cinco anos, da creche Dália Menezes, no Nordeste de Amaralina, tiveram que se jogar no chão para se protegerem dos tiroteios durante a manhã.

Ruas do Nordeste de Amaralina continuam movimentadas nesta quinta-feira (18)

(Foto: Wendel de Novais/CORREIO)

Apesar disso, o comércio continua funcionando normalmente no bairro. Os ônibus também não foram afetados.

Confira a lista de escolas fechadas nesta quinta-feira (18):

• Anita Barbuda- Fechada

• Zulmira Torres- Fechada

• Neusa Nery - Fechada

• Dália de Menezes-Fechado

• Maria Amália Paiva – Fechada

• Cristo Redentor - Fechada

• Vale das Pedrinhas – Fechada

• Santo André – Fechada

• Cristo é Vida- Fechada

• Pedro Nolasco – Fechado

• Teodoro Sampaio – Fechado

• Jose Calazans –Fechado

• Artur de Sales- Fechada

• Cmei Vale das Pedrinhas -Fechado

Morte de Leandro P

“Leandro P" foi morto na tarde desta quinta-feira (17), após uma troca de tiros com a Polícia Militar, próximo a Humildes, distrito de Feira de Santana. Um comparsa dele também foi morto na ação. Por conta do confronto, a SSP-BA reforçou o policiamento em todo o complexo do Nordeste de Amaralina, que reúne os bairros da Santa Cruz, Chapada do Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas e o próprio Nordeste.

Os dois feridos no tiroteio foram socorridos para o Hospital Cleriston Andrade, mas não resistiram.

Foi a partir de informações levantadas pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), junto ao patrulhamento de policiais das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico e da Operação Apolo que o suspeito foi encontrado. Investigações preliminares apontaram que o líder do tráfico do Nordeste pretendia transportar armas e drogas de Feira de Santana para distribuição no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador.

Para identificação e apreensão, o comandante da Rondesp Atlântico, major Valdino Sacramento, conta que policiais da Rondesp Leste realizaram um bloqueio na BR-101, na altura do distrito de Humildes, assim que souberam do deslocamento do suspeito e de um comparsa.

“Por volta das 13h30 os PMs avistaram o veículo e, mesmo com a solicitação de parada, os dois ocupantes desceram do carro atirando. Após a troca de tiros percebemos que eles estavam feridos”, disse.