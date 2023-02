Escolas estaduais passarão a funcionar nos fins de semana

As escolas da rede estadual de ensino estarão abertas nos finais de semana, segundo anunciou o governador Jerônimo Rodrigues, nesta segunda-feira (6), durante a aula inaugural da rede estadual de ensino, realizada após ato de entrega do novo Colégio Estadual de Tempo Integral de Amélia Rodrigues, no município de Amélia Rodrigues. Ao lado da secretária da Educação, Adélia Pinheiro, Jerônimo falou que a estratégia pensada com a abertura das escolas é combater a fome, possibilitando que os estudantes e suas famílias tenham acesso à alimentação e, também, a diversas atividades esportivas, científicas, culturais e artísticas, aos sábados e domingos.

“Nós vamos abrir as escolas nos finais de semana, aos sábados e domingos, para que a gente possa alimentar quem tem fome, em um momento em que 33 milhões de brasileiras e brasileiros acordam de manhã e não têm o que comer. Queremos o estudante na escola o dia inteiro e eu quero dizer que não vai faltar dinheiro. O Estado, e eu posso dizer em nome do presidente Lula, vai melhorar o repasse da alimentação escolar”, afirmou Jerônimo.

Segundo o governador, o projeto de abertura das escolas nos finais de semana está em desenvolvimento. A princípio, a iniciativa não alcançará todos os colégios, mas deverá ser implementada até o mês de março. O governador falou, também, sobre as novas escolas em tempo integral e o transporte escolar e conclamou a todas as autoridades políticas, os movimentos sindicais e sociais, os educadores e trabalhadores da Educação e as famílias para o que chamou de “grande mutirão pela educação”. “Eu apelo a todos vocês. Não vamos dar trégua, nem folga a qualquer vacilo. Queremos o estudante na escola o dia inteiro. E eu falo com vocês, estudantes, nós temos uma obrigação de aperfeiçoar a nossa estima, de termos orgulho e estima para sermos aquilo que quisermos ser”, afirmou.

Matrículas abertas - A secretária Adélia Pinheiro também falou sobre a importância deste momento de reencontro com a comunidade escolar, de todo trabalho desenvolvido com foco na aprendizagem dos estudantes e chamou a atenção para a matrícula, que continua aberta. “Estamos iniciando o ano letivo de 2023 em um novo tempo, pois nós temos o maior programa de investimento em estrutura física em unidades escolares. Mas, hoje, no novo tempo, com o alinhamento do governo federal, também o nosso governo de reconstrução e união, que nos permite caminhar mais rapidamente, continuar avançando em passos mais ágeis ainda, garantindo o acesso à educação de qualidade. Já temos neste momento, mais de 660 mil estudantes matriculados nas nossas escolas e que estão preparadas para recebê-los. Mas precisamos de mais e permanecemos em processo de matrícula, pois queremos todos na escola”, afirmou.

O reencontro com a comunidade escolar, neste primeiro dia de aula, foi marcado também por muita alegria, emoções, descontração e aprendizagem. Mainha e Junior, personagens interpretados pelos atores Sulivã Bispo e Thiago Almasy, participaram da atividade e ressaltaram em tom de brincadeira que frequentar a escola e se dedicar aos estudos são coisas muito sérias.

A aula, que foi transmitida pela TV Educa e está disponível no Youtube.com/EducacaoBahia1, também foi marcada pelo protagonismo de diversos estudantes. No palco, por exemplo, Lucas da Silva falou sobre a sua experiência no Programa de monitoria Mais Estudo; Adrielly de Jesus, estudante da Educação do Campo; Cassiele Santos, estudante quilombola; e Letícia Alves, da rede Escolas Famílias Agrícolas (EFAS), falaram sobre o Bolsa Presença.

Já os estudantes com deficiência visual, Alan Delon Alves e Dalvan Alves dos Santos, receberam os óculos Orcam Myey, um dispositivo de inteligência e visão artificial que permite o acesso fácil e instantâneo a informações em tempo real e funciona totalmente off-line. Na ocasião, a professora Barbára Karine deu uma aula sobre “Descolonização” e o professor Matheus Buente falou sobre “A Independência da Bahia. O encerramento foi com a Banda Afrocidade.

A aula inaugural, conduzida pelos apresentadores Raoni Oliveira e Luana Assiz, foi transmitida pela TV Educa Bahia e está disponível no canal Youtube.com/EducacaoBahia1. A rede estadual de ensino conta com 1.116 unidades escolares e com mais de 660 mil estudantes matriculados até o momento.

Mais escolas - Além do Colégio Estadual de Tempo Integral de Amélia Rodrigues, mais sete novas escolas foram abertas, nesta segunda-feira, nos municípios de Itabuna, Tucano, Presidente Dutra, Iraquara, Jaguaripe, Jaguarari e Serrolândia. As entregas oficiais destas unidades serão realizadas ao longo do mês, pelo governador. Em Itabuna, no Colégio Estadual de Tempo Integral Professor Adeum Hilário Sauer, o estudante Artur Moura, 16, 1º ano, falou da alegria de começar o ano letivo em uma escola nova e equipada. “Nessa nova escola estamos com uma expectativa muito alta, pois vamos ter práticas de diferentes novos esportes, a exemplo de natação e atletismo. Outra coisa que estou muito contente é a questão da climatização, pois todas as salas possuem ar-condicionado e, também, a escola é muito espaçosa com vários ambientes”, comemorou.