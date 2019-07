Escolha da atriz que será Ariel gera discussão sobre racismo

A live action do clássico infantil da Disney, A Pequena Sereia, ainda não tem data de estreia, mas já está provocando uma grande repercussão pela escolha da intérprete de Ariel: a atriz e cantora e atriz Halle Bailey, do duo Chloe x Halle. A escolha foi bem recebida pela maioria nas redes socias, mas também recebeu críticas de pessoas que alegaram que “ela não tem o cabelo ruivo” ou “Ariel não é negra”.

Uma grande discussão, de proporção internacional, tomou conta do Twitter, com muitos usuários da rede acusando quem não concorda com a escolha de racismo, já que na história nunca foi revelado a etnia da princesa marinha.

Na discussão, muitos usuários rebateram os comentários, lembrando que sereias não existem e que Ariel tem o cabelo vermelho, problema que poderia facilmente ser resolvido com uma peruca ou tinta de cabelo. Alguns fizeram questão de falar da importância de ser ter mais uma princesa negra, depois da princesa Tiana e da representatividade que isso tem para crianças e mulheres negras.

o tom de pele da Ariel não é relevante na live-action tá? sereias não possuem etnia já que são seres MITOLÓGICOS

em nenhum momento dos filmes a descendência da Ariel é colocada em pauta

já pocahontas, mulan ou Tiana são personagens étnicos construídos em cima de suas etnias https://t.co/wuD3L5hfHu — ???? (@taeyanghusband) 3 de julho de 2019

Além de atuar bem, Halle ser cantora ajudou bastante para conseguir o papel, fato bastante lembrado nas publicações. Ela é dona de uma voz que já surpreendeu até mesmo Beyoncé. Para o diretor do filme, Rob Marshall, Bailey tem todas as qualidades para interpretar Ariel. “Após uma longa busca, está abundantemente claro que Halle possui a rara combinação de espírito, coração, juventude, inocência e substância, além de uma gloriosa voz para canto, todas qualidades intrínsecas necessárias para interpretar este papel icônico", afirmou Rob em comunicado.

A cantora Halle foi a escolhida para ser Ariel (Foto: Reprodução/Twitter)

Halle está recebendo um grande apoio de grandes nomes da música e do cinema internacional. A atriz Zendaya publicou um tweet demonstrando estar bastante feliz com a escolha e se declarando para Halle. A cantora Normani repostou em seu story a publicação da confirmação e a atriz Halle Berry parabenizou a xará.

A atriz Logan Browning, que viveu Samanta White, na série Dear White People, publicou vários stories em seu Instagram parabenizando Bailey e em uma das postagens aparecia o Rei Tritão e suas filhas com nomes marcados de algumas atrizes e cantoras negras.

Atriz Logan Browning brinca sobre elenco de A Pequena Sereia no Instagram (Foto: Reproduçao/Instagram)

Mais três atores do elenco foram confirmados, mas o personagem do Rei Tritão, pai de Ariel, ainda não foi revelado, o que está fazendo muita gente pedir para que o ator Idris Alba, que já foi Mandela nas telas, seja o escolhido para o papel.

A confirmação da escolha veio por meio de Halle nas suas redes sociais. A cantora parece estar bem feliz e agradeceu o carinho recebido de todos.



*Com supervisão da editora Ana Cristina Pereira