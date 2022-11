'Escolha do Catar para Copa foi um erro', diz ex-chefão da Fifa

A escolha do Catar como país-sede da Copa do Mundo de 2022 vem sofrendo críticas desde que foi anunciada. E, a poucos dias do início do torneio, Joseph Blatter, ex-presidente da Fifa, assumiu a responsabilidade e admitiu que cometeu um grande erro ao permitir que isso acontecesse.

"A escolha do Catar foi um erro. Eu era o responsável por isso, como presidente da Fifa. Na época, nós concordamos com o Comitê Executivo que a Rússia deveria receber a Copa de 2018 e os Estados Unidos a de 2022. Seria um gesto de paz entre esses países oponentes politicamente", disse Blatter, em entrevista ao jornal suíço Tages-Anzeiger, publicada nesta terça-feira (8).

A decisão de realizar a Copa do Mundo no Catar, o primeiro país do Oriente Médio a sediar o torneio, vem atraindo críticas de grupos de direitos humanos sobre os trabalhadores imigrantes e as leis rígidas - incluindo a proibição de qualquer tipo de manifestação favorável aos direitos LGBTQIA+. Além disso, torcedores terão que evitar certos comportamentos, principalmente aqueles que revelem afeto em público.

Na visão de Blatter, o Catar é pequeno demais para receber a Copa do Mundo. A escolha foi anunciada em 2010, em meio a acusações de compra de votos.

"É um país pequeno demais. O futebol e o Mundial são grandes demais para isso. Para mim é claro: o Catar foi um erro. Foi uma escolha ruim", afirmou.

Joseph Blatter foi presidente da Fifa por 16 anos e renunciou ao cargo em 2015, em meio a uma grande investigação de corrupção direcionada a vários altos funcionários da instituição - entre eles, o próprio Blatter. Ele está suspenso do futebol por mais cinco anos. Recentemente, foi absolvido pela Justiça da Suíça no caso em que era acusado de corrupção e desvio de R$ 10 milhões, junto com o ex-presidente da Uefa, Michel Platini.

A Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro, e tem final marcada para 18 de dezembro. A estreia do Brasil será no dia 24, às 16h, contra a Sérvia. Os outros adversários do grupo G são Suíça e Camarões.