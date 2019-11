Escritor baiano Dênisson Padilha lança livro que retrata seus sonhos

O sonho sempre fez parte da arte. Seja como um retrato da vida real ou como uma plataforma da irrealidade, as histórias criadas por nossas mentes são fonte de inspirações artísticas. E foi a partir dos sonhos que o escritor baiano Dênisson Padilha Filho se inspirou para criar os doze contos do livro Um Chevette Girando No Meio da Tarde, que será lançado hoje, no Lebowski Pub, no Rio Vermelho, às 19h.



A obra marca um momento especial na carreira de Dênisson, que completa 20 anos como escritor. Este é seu sétimo livro e traz como principal característica a utilização do sonho a partir da emoção que ele causa. Como explica Padilha, diferente de seus outros trabalhos, os elementos oníricos “deixam de ser retratados como recursos narrativos e passam a ser entendidos como uma experiência estética”, conta.



Isso porque Um Chevette Girando No Meio da Tarde não representa sonhos de personagens, e sim o do próprio autor e, consequentemente, se aproxima ainda mais de quem está lendo. Homônimo ao título do livro, o conto do chevette é repleto de incertezas e fantasias que rondam Dênisson há décadas, e que agora estão registradas. “E o papel da literatura não é só trazer o conforto, ela lança uma luz sobre o nosso desconforto. Essa é a essência da arte”, reflete.



Além do conteúdo dos contos, a obra ganha ainda mais um tom de curiosidade pelo título e pela forma como ele foi desenhado, misturando elementos dos contos dentro de um furacão. Através das Redes Sociais, Dênisson fez a campanha de lançamento do livro, usando ilustrações e trechos dos contos, dando um aperitivo da surrealidade do trabalho.

Fã de grandes contistas e romancistas, ele tem entre suas referências o americano Jhon Fante (1909- 1983), o uruguaio Mario Arregui (1917-1985) e o argentino Mempo Giardinelli. “Desde que eu me autodeclarei escritor eu me dediquei aos contos. Não faço outra coisa, outra arte. Sou devoto da literatura o tempo todo”, disse o artista, que lembra que se debruçou nesse gênero “pelo sabor e pelas mil possibilidades que ele oferece”.

Ficha:

Livro: Um Chevette Girando no Meio da Tarde

Editora: Mondrongo

Preço: R$ 28 (60 páginas)

Lançamento: Lebowski Pub (Rua da Paciência, 127, Rio Vermelho). Hoje, às 19h

*com orientação da editora Ana Cristin Pereira