Escritor baiano participa do Encontro com Fátima desta sexta-feira (6)

O escritor e compositor baiano Edgard Abbehusen vai participar do programa Encontro com Fátima Bernardes, da Globo/TV Bahia, nesta sexta-feira (6). Ele está na capital do Rio de Janeiro desde o início da semana participando da Bienal do Livro.

Com quase 700 mil seguidores no Instagram, o autor baiano já escreveu dois livros: Quem Tem Como Me Amar, Não Me Perde em Nada e O Que Tiver de Ser, Amar. Nascido na cidade de Muritiba, Edgard vai falar sobre o seu trabalho poético e processo criativo nas redes sociais a partir das 10h30.