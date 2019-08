Escritor Itamar Vieira lança livro neste sábado (24)

Uma obra de ficção que retrata a vida real. Escrito pelo baiano Itamar Vieira Junior, 40 anos, o livro Torto Arado chega neste sábado (24)às livrarias soteropolitanas e será lançado no Shopping Paseo. No enredo, as irmãs Bibiana e Belonísia vivem e trabalham em uma fazenda, na zona rural do interior da Bahia, em período conturbado de abolição da escravidão, onde os trabalhadores buscam a emancipação e a liberdade. “Essa é uma história que já queria contar há muito tempo. Até já tinha escrito boa parte do livro, mas não tinha maturidade para escrever e terminar”, diz o autor.

Itamar, vencedor do prêmio literário LeYa 2018, conta que a obra, lançada inicialmente em Portugal, busca fazer uma imersão em regiões campestres, contando histórias que refletem e marcam até hoje o país: “O campo no Brasil é um espaço anacrônico, onde, em um lado, vive o agronegócio, e no outro vivem as formas de vida tradicional. Essas vidas, como os indígenas, quilombolas ou ribeirinhos, passam por violências, que existe no país e muitas vezes não temos conhecimento desse choque”.

Torto Arado marca a estreia de Vieira como autor de romances. Antes, ele havia publicado duas coletâneas de contos: Dias (2012) e A Oração do Carrasco (2017), sendo que esta segunda chegou a ser finalista do prêmio Jabuti no ano seguinte à publicação.

Mas, apesar da transição, a forma de ver o mundo e passar isso para os livros não mudou. “Hoje, vejo que tudo o que estudei me ajudou a formar um artista que tem um olhar diferenciado para esses fenômenos sociais. Aprendi a escutar sem emitir opiniões. Para esse livro agora, queria que a história fosse narrada numa perspectiva que o leitor conclua o que acontece”.

Além do lançamento, acontecerá um bate-papo entre o autor e a poeta e jornalista Kátia Borges.

Livraria LDM no Shopping Paseo. Sábado (24), às 16h. Entrada gratuita. Preço do livro: R$ 55